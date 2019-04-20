Дива трапляються: в Нотр-Дам де Парі у пожежі вижило близько 200 тис бджіл

Вулики були на даху святині

Близько 200 тисяч бджіл вижили під час пожежі в Соборі Паризької Богоматері. Їхні вулики були на даху святині. Про таке повідомляє “Голос Америки”.

Вулики вперше встановили над південною ризницею 2013 року для того, щоб збільшити популяцію цих комах у Парижі. Вони мешкали на 30 метрів нижче головного даху. Тому найбільше бджолам загрожував не вогонь, а висока температура. Європейські бджоли у разі небезпеки не залишають свої вулики. Вони їдять власний мед та захищають матку.

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Так найменші мешканці Нотр-Даму вчинили й цього разу. Однак надихалися диму і просто поснули, але вижили.

Нагадаємо, що пожежа в Нотр-Дамі спалахнула 15 квітня. З полум’ям боролися чотири сотні пожежників. Приборкати вогонь вдалося за 14 годин.

Джерело: 5 канал