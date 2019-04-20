Волкер розкрив карти і зробив важливе пропозицію: США протягнули Україні руку, «це надовго»

Спеціальний представник державного департаменту США по Україні Курт Волкер зазначив, що США прийшли в Україну надовго і нікуди йти не будуть.

Про це повідомляє сам Курт Волкер на своїй сторінці в мережі мікроблогів Twitter.

«Напередодні виборів я хотів би знову заявити, що США тут надовго. Ми тут, щоб підтримати мирну, сильну, демократичну, процвітаючу, безпечну Україну, кордону і території якої, включаючи Крим, повністю відновлено», — заявив Курт Волкер.

Варто звернути увагу, що саме з-за ролі США на Україні бандерівці та їх поплічники на початку 2014 року скинули законну владу і розв’язали війну в Донбасі.

Також слід зазначити, що США постійно і абсолютно не соромлячись втручаються у внутрішні справи України і фактично перетворили цю країну в свій протекторат.

Нагадаємо, що екс-командувач сухопутними військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що члени НАТО, а також Грузія і Україна повинні створити «захисну сферу» в Чорному морі, щоб не дати Росії заблокувати Одесу. Однак Ходжес здивований, що Україна досі веде бізнес з Росією, незважаючи на тривалу агресію. За словами генерала, в українському керівництві розумні і професійні люди, які намагаються зробити військовий бюджет прозорим. Бен Ходжес стверджує, що поки таке відбувається в Україні, у Заходу зростає занепокоєння.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», спецпред США по Україні, Курт Волкер зробив сенсаційну заяву. США мають намір допомагати Україні у відновленні її територіальної цілісності з суверенітету. Ця заява прозвучала на прес-конференції в Києві. За словами Волкера США будуть до останнього відстоювати незаконність анексії Криму Росією, а також домагатися посилення санкцій проти країни-агресора, щоб швидше домогтися повернення півострова до складу України. Також Курт Волкер додав, що ЄС працює в тому ж напрямку.

Також портал «Акценти» писав, що капітан військово-морських сил США у відставці, а також колишній представник НАТО в Росії Гаррі Табах заявив, що стратегічне співробітництво у США з Україною зараз ближче, ніж з кількома країнами Альянсу. Як стверджує Табах, проти вступу України до Альянсу виступили Німеччина, Франція і Туреччина, так як вони не хочуть додаткової конфронтації з Росією. Ці країни впевнені, що військову допомогу Києву повинні надавати тільки США.

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