Найближчий соратник Зеленського з «Кварталу 95» озвучив те, що хвилює всіх українців: «Що вони будуть робити після 22 квітня»

Один з артистів студії «Квартал 95» Олександр Пікалов перед дебатами кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка на НСК «Олімпійський» в Києві поділився своїми очікуваннями від дебатів і відповів на питання про місця в політиці для акторів «Квартал 95».

Про це повідомляє портал «Znaj.ua»

За словами Пікалова, країні не вистачає реальних справ. З самого важливого він назвав закінчення війни в Донбасі і вступ України в НАТО.

«Я хочу, щоб перемогою завершилася війна. Щоб ми були в НАТО, в Європі. Хочу, щоб з Козина втік той, хто буде з трибуни говорити … У мене одне питання, що вони будуть робити після 22 квітня? Нікому не треба знову розділяти народ. Від нас не полетіло ні гидоти в їхній бік «, — зазначив Пікалов.

Також він відповів на питання про те, чого він очікував від дебатів. Пікалов повідомив, що хоче почути відповіді на свої запитання.

«Дебати — це подача інформації, на яку очікують люди. Черчілль говорив, якщо мовчать соколи, будуть говорити папуги», — додав актор студії «Квартал 95».

Також актор відповів на питання, чи пропонували артистів студії «Квартал 95» місця в політиці.

«Які місця? Ми просто медійні фахівці. Не треба вмішувати 95 Квартал в політику. Хто-хто, а я клоун, і мені це подобається», — відповів гуморист.

Нагадаємо, що телеведучий Андрій Пальчевський звернувся до українців перед дебатами між кандидатами в президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським. За його словами, Петро Порошенко всіма силами тримається за владу, хоча вже відчуває близький кінець.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», друг і колега Зеленського по студії «Квартал 95» висміяв «дебати Порошенко з Порошенком». Актор і сценарист пожартував над Порошенко, зазначивши, що він уже ніяк не встигає «на найважливіша подія в історії України, за версією Петра Порошенка, – дебати Петра Порошенка з Петром Порошенком». Також Артем звернувся до всіх своїм передплатникам, щоб вони тримали його в курсі, що відбувається, щоб він нічого не пропустив. На наступний день шоумен пообіцяв поділитися своїми думками в новому відео.

Також портал «Акценти» писав, що лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький розповів про те, що на майбутніх виборах готуються масові провокації. Білецький зауважив, що «Нацкорпус» не дійде до того, щоб перешкоджати президента у дебатах з самим собою. При цьому партія Білецького продовжить свою бурхливу діяльність, яка спрямована на покарання винних у розкраданні і корупції в оборонному секторі України навіть після президентських виборів.

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