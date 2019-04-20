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У Борисполі затримали розшукуваного Інтерполом росіянина

20.04.2019

Чоловік прямував в Тель-Авів. Сьогодні вранці прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” викрили чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за шахрайство, пише Сегодня.

Ним виявився громадянин Росії, який прямував на рейс до Тель-Авів.

Під час перевірки документів росіянина прикордонники зафіксували спрацьовування бази даних Інтерполу. Чоловік одразу ж був затриманий правоохоронцями.

Про даний факт прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу в Києві, а самого затриманого передали співробітникам Національної поліції.

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