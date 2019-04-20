Для любителів смайликів: Нова приголомшлива функція з’явилася у WhatsApp

Йдеться про нову експериментальну можливість WhatsApp, яка доступна в тестових білдах месенджера для операційних систем Android, iOS і Web. Нововведення вдає із себе приголомшливу нову функцію, про появу якої мільйони людей вже давно мріють.

За часів стрімкого зростання популярності різних смайликів, розробники вирішили запропонувати всім користувачам можливість використовувати такі, які є анімованими, тобто вони виглядають як живі.

На відміну від звичайних GIF-анімацій, смайлики нового формату будуть відтворюватися на постійній нескінченній основі, а не всього кілька секунд.

Крім того, як повідомили розробники, вони створюють новий алгоритм додавання смайликів в додаток для iOS і Android, щоб при цьому не порушувати правил магазинів App Store і Google Play.

На жаль, розробники не уточнюють, за яких умов анімовані смайлики в WhatsApp з’являться на постійній основі. Не виключено, що це буде залежати від зворотного зв’язку з боку користувачів, тобто якщо власникам смартфонів таке нововведення припаде до смаку, його збережуть на постійній основі.

Джерело: Для блокування чужих акаунтів месенджер WhatsApp отримав нову функцію

Хочеться вірити, що можливість відправити рухомі смайли з’явиться у користувачів найпопулярнішого месенджера для Android і iOS вже зовсім скоро, а разом з тим розробники нададуть можливість додавати сторонні набори.

Джерело: ВСВІТІ