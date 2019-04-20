Порошенко намагається зняти Зеленського з президентської виборчої кампанії – політолог

Якщо суд прийме рішення зняти кандидата в президенти Володимира Зеленського з виборів, то це буде інтерпретовано в Україні і світі як спроба з боку чинного Президента і кандидата в президенти Петра Порошенка зняти фаворита президентської виборчої кампанії.

Про це у коментарі кореспонденту gazeta.ua розповів політолог Олексій Якубін.

«Суд просто зобов’язаний відкрити цю справу, але воно абсолютно безперспективно. Якщо суд прийме таке рішення, то це буде інтерпретовано і в Україні, і в світі, як спробу з боку чинного Президента просто-напросто зняти явного фаворита президентської виборчої кампанії», — розповів Олексій Якубін.

Він також не виключає, що це може бути чиясь провокація. Проте суд зобов’язаний розглянути позов, якщо є заявник.

«Але, я думаю, що це не має юридичної перспективи, тому що юридичний контекст такий, що однозначно інтерпретується, як спроба з боку Петра Порошенка узурпувати владу», — вважає Олексій Якубін.