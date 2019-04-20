Кравчук зробив потужний заяву про стосунки України з Росією

Перший президент України Леонід Кравчук в інтерв’ю телеканалу «112 Україна» висловив свою думку з приводу війни з Росією.

Він вважає, що країна-агресор не піде на широкомасштабну війну з Україною — вона лише залякує.

За його словами, як тільки в країні щось трапляється, починаються розмови про танки на кордоні.

«Відверто вам скажу: я не вірю, що Путін може розв’язати проти України широкомасштабну агресію. Не треба нас лякати війною — війна йде», — підкреслив Кравчук.

При цьому перший президент звернув увагу на те, що в України насправді внутрішніх проблем більше, ніж зовнішніх.