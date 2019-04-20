У Мінську вже не хочуть інтегруватися, і розглядають Росію як загрозу для суверенітету

Білорусь не піде на компроміси з приводу своїх суверенітету і незалежності. Про це під час щорічного президентського звернення до народу республіки і парламенту заявив білоруський лідер Олександр Лукашенко.

До високої оцінки єдності країни і її територіальної цілісності громадян підштовхує «неодноразово пережитий досвід поділу білоруського народу і перекроювання кордонів», переконаний він. Міркування про те, що «Білорусь куди-то включать, Білорусь поділять та інше», за його словами, не можуть збутися. Білоруський народ «прокляне» будь-якого, хто спробує «знищити Білорусь», навіть якщо це буде президент, чи уряд, вважає Лукашенко.

Білоруський лідер висловив думку, що головним захисником суверенітету країни стане молодь, яка народилася вже в незалежній державі. Саме вона, за його словами, дасть «найпотужніший відповідь» у разі атаки на білоруський суверенітет.

Зазначимо, що Лукашенко останні півроку постійно говорить про захист суверенітету так, ніби йому й справді хтось загрожує. Так на початку цього року Лукашенко заявив, що 2019-й і 2020 рік будуть для Білорусії непростими, оскільки її незалежність будуть «дуже сильно пробувати на зуб». Тоді він, втім, не уточнив, хто і яким чином буде це робити.

А ось у грудні минулого року він висловився більш конкретно, розповівши, що йому надходять пропозиції увійти до складу Росії «шістьма областями». Тоді на прес-конференції для російських журналістів Лукашенко запевнив, що Білорусь ніколи не увійде до складу Росії, а поняття «суверенітет» для країни є святим. Всі ці заяви з’являються на тлі чуток про те, що Путін зібрався очолити Союзна держава, щоб зберегти своє президентство після 2024 року.

При цьому Лукашенко нагадує, що неодноразово вносив багато пропозицій щодо розвитку Союзної держави Росії і Білорусі, проте не всі вони були сприйняті Москвою, а тепер подібні питання почали підніматися, але схематично, при цьому плутається політика і економіка.

«Я розумію ці натяки: отримаєте нафту, але давайте руйнуйте країну і вступайте до складу Росії», — зазначив білоруський лідер.

За його словами, деякі (Лукашенко не уточнив, хто саме) прямо говорять, що готові до приєднання шести білоруських областей до Росії. У відповідь на такі пропозиції Лукашенко запропонував подумати про наслідки: про реакції росіян і міжнародного співтовариства.

За його словами, Білорусію «не миттям, так катанням» намагаються інкорпорувати до складу іншої країни, але для Мінська «святе — це суверенітет».

Ідея інкорпорації надходить з Москви під виглядом «глибокої інтеграції», — заявив Лукашенко. «Нам кажуть — маневр буде, коли буде, як деякі кажуть, більш глибока інтеграція. А деякі прямо кажуть — ми готові, щоб ви шістьма областями увійшли до складу Російської Федерації», — зазначив він.

«Якщо нас хочуть, як Жириновський пропонував поділити на області і впихнути в Росію — цього не буде ніколи. І якщо такими категоріями керівництво Росії мислить — це на шкоду самій Росії», — підкреслив Лукашенко.

А в лютому поточного року Лукашенко вже говорив про готовність йти в об’єднанні народів двох країн настільки далеко, наскільки готові самі громадяни.

«Я висловлю свою думку, думаю, мій колега і друг (президент Росії Володимир Путін — ред.) погодиться з цим, — ми готові настільки йти далеко в єднанні, об’єднання наших зусиль, держав і народів, наскільки ви готові. Слухайте, і ми завтра можемо об’єднатися удвох, у нас проблем немає. Але чи готові ви, росіяни і білоруси, на це питання», — заявив президент.

Метання Лукашенко оцінили в російському МЗС. У березні посол Росії в Білорусі Михайло Бабич заявив, що Мінськ надходить не по-партнерськи, якщо подібними заявами натякає на загрозу з боку Росії. Він підкреслив, що російська влада не пропонували керівництву Білорусі варіант вступу республіки до складу Росії.

Так що ж, загрожує Росія білоруського суверенітету чи ні? Чи є інші загрози?

— Загрози — це зовнішні гравці: НАТО, США, ЄС, Китай і Росія, які вибудовують між собою стосунки в різних форматах, а РБ змушена маневрувати між ними, — вважає політолог Іван Лизан.

— Але основні загрози — це НАТО і США. Плюс загроза для суверенітету — Росія з її регулярними і наполегливими пропозиціями про інтеграцію, з-за яких Мінськ активно повторює тези про безумовної цінності суверенітету.

«СП»: — У чому може полягати цей «потужний відповідь»: Або це для краси слівця?

— Багатовекторність і спробах лавірувати між усіма, намагаючись захистити національні інтереси, тобто інтереси білоруської еліти.

«СП»: — Лукашенко вважає, що міркування про те, що «Білорусь куди-то включать, Білорусь поділять та інше» не можуть збутися. А її хтось збирається ділити або включати? У грудні 2018-го Лукашенко говорив, що йому надходять пропозиції увійти до складу Росії «шістьма областями». Хто-то в Росії всерйоз йому це пропонував?

— Складно сказати, коли, хто і за яких обставин пропонував Олександру Григоровичу зробити РБ частиною Росії. Але один з адресатів слів президента — посол Михайло Бабич, якому білоруський МЗС вже двічі нагадував про те, що РБ відрізняється від федерального округу Росії.

«СП»: — За словами Лукашенка, головним захисником суверенітету Білорусі стане молодь, яка народилася вже в незалежній державі. Чи це Так? Чи Готова ця молодь захищати свою державність аж до силових методів? А старше покоління, виходить, ні?

— Так, так. Вона, на відміну від старшого покоління, не є носієм союзної ідентичності, але посилення її ролі в політиці буде означати крен у бік ЄС — молодь є ліберальною і сповідує проєвропейські погляди — і конфлікт політичної надбудови економічним базисом, зав’язаним на російський ринок. ЄС не потрібна білоруська промисловість, але дуже потрібні білоруси як робоча сила, тобто гастарбайтери. І чим сильніше буде конфлікт між надбудовою і базисом, тим більше білорусів стануть гастарбайтерами просто тому що РФ зразка 2014 і РФ зразка 2019 року — дві різні Росії. Поточна Росія сповідує кейнсіанство та, при відсутності бажання Мінська інтегруватися з РФ в рамках Союзної держави і Євразійського союзу, почне импортозамещать білоруську продукцію, що автоматично призведе до поступової втрати білоруськими компаніями частини російського ринку.

«СП»: — Лукашенко останні півроку постійно скаржиться на загрози суверенітету. Яка мета? Відволікти увагу від чогось? Мобілізувати населення? Виходить у нього? Наскільки довго він ще зможе цим козиряти?

— Множинна. Внутрішньополітична — заспокоїти еліти, захистити їх інтереси, а також додатково зміцнити свої імідж ” міцного господарника і захисника білоруських інтересів при контактах з акулами російського капіталізму. Зовнішньополітична — послати сигнал Кремлю і повідомити йому про небажання інтегруватися в РФ на запропонованих умовах, скорегувати їх у свою користь. Тобто такі заяви ще й елемент торгу.

«СП»: — Наскільки взагалі суверенітет, який так захищає Лукашенко, поєднується з Союзним державою? Ті принципи, які спочатку закладалися в концепцію: єдиний уряд, валюта, армія і т. д. — вони сумісні із суверенітетом? Не Лукашенко їх просував першим?

— СГ зразка 1999 року і СГ зразка 2019 року — два різних союзу. Зараз вже коректніше говорити про те, що від СГ в перспективі ризикує залишитися лише контур оборони і безпеки, а всі економічні питання перейдуть у відання ЄАЕС. Власне, Михайло Бабич пропонував Мінську вирішити у якому форматі інтегруватися з Росією: СГ або ЄАЕС. І ймовірність того, що Мінськ зробив свій вибір не на користь СГ з кожним заявою про безумовної цінності суверенітету підвищується.

От тільки справа в тому, що і для Росії суверенітет теж є цінністю, а два суверенітету без домовленостей про необхідність їх взаємного обмеження завжди конфліктують. І як будуть розвиватися відносини між двома країнами, покажуть найближчі півтора-два роки.

— В позиції президента Білорусії Олександра Лукашенка ми регулярно спостерігаємо дуже велику амплітуду, яка залежить від градуса переговорів з Росією в конкретний момент часу, — зазначає політичний аналітик Фонду розвитку інститутів громадянського суспільства «Народна Дипломатія» Євген Валяєв.

— Якщо переговори проходять у вигідному для Мінська режимі, то ми чуємо від Лукашенка, що Росія і Білорусія — це братні країни, дружба яких неймовірно міцна. Якщо Мінськ вважає, що Москва не надає якісь економічні преференції, то градус заяв Лукашенко відразу ж змінюється, і ми вже чуємо заяви про те, що Росія нібито прагне позбавити Білорусію суверенітету. Ця амплітуда часом настільки широка, що за короткий проміжок часу Олександр Лукашенко може висловити навіть протилежні позиції.

Ще не так давно лідер Білорусі зробив заяву, що він готовий на неймовірно глибоку інтеграцію з Росією, аж до об’єднання. Він посилався в такій позиції на можливе рішення людей щодо цього питання, натякаючи на можливий референдум. Але як тільки Москва продемонструвала не той рівень економічних преференцій, які очікував Мінськ, то Лукашенко почав заявляти, що готовий захищати суверенітет Білорусі від Росії.

«СП»: — За його словами, до високої оцінки єдності країни та її територіальної цілісності громадян підштовхує «неодноразово пережитий досвід поділу білоруського народу і перекроювання кордонів». Білоруське держава існує трохи менше 30 років. Чи можна говорити про якусь високу оцінку єдності країни та її територіальної цілісності громадян?

— Ще не пройшло достатньо часу, щоб ми говорили про те, що сформувалася білоруська нація. Процес нацбудівництва куди більш довгий і складний, а активний початок цього процесу в Білорусії було покладено тільки в 2014 році. Сьогодні ми є свідками активного утиски російської мови в Білорусії. Також ми бачимо, як стрімко змінився склад білоруських політичних коментаторів, більшість з яких є лобістами білоруського нацбудівництва. Але які б не були активні ці процеси, серед білоруських громадян зберігається російське самосвідомість і лояльність до Росії. Для багатьох білоруських громадян Білорусь є малою батьківщиною, а Росія — великою батьківщиною. І такий розклад дозволяє сподіватися тим мрійникам, які розраховують у майбутньому пожити в одній єдиній країні.

Проблема з активним утиском російської мови в Білорусії довго не піднімалася російськими офіційними особами, хоча російські політичні коментатори вже давно говорять про це. Крига скресла і в цьому напрямку: міністр культури Росії Володимир Мединський попросив свого білоруського колегу Юрія Бондаря приділити особливу увагу захисту російської мови. Це дуже важливо, щоб у рамках співробітництва з Білорусією російські політики приділяли увагу культурній взаємодії між нашими країнами, а не тільки питань економіки. Ми звикли до того, що Росія захищає росіян і російськомовних людей на пострадянському просторі. У Білорусії таких людей дуже багато і потрібно звертати увагу на те, яка ситуація складається з утиском російської мови, а також на градус тиску на російську ідентичність білоруських громадян.