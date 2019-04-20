Внаслідок теракту в Кабулі загинуло щонайменше 12 осіб

Теракт став першим великим інцидентом такого роду в столиці Афганістану за останні місяці.

У столиці Афганістану Кабулі біля будівлі міністерства комунікацій та інформаційних технологій стався теракт, у результаті якого загинуло щонайменше 12 осіб, ще шість отримали поранення.

За даними афганських ЗМІ, вибух біля міністерства прогримів близько 11:30 за місцевим часом. З будівлі евакуювали майже усіх з 2 тисяч співробітників відомства. Крім того, проводилася евакуація із сусідніх будівель.

Після нападу були ліквідовані п’ять бойовиків. Повідомляється, що рух “Талібан” заперечує причетність до цього теракту. Ніяке інше угруповання на себе відповідальність поки не взяло.

Як пише EuroNews, серед нападників було кілька терористів-смертників, яким вдалося привести в дію вибухівку.

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Теракт став першим великим інцидентом такого роду в столиці Афганістану за останні місяці, поки йшли переговори між американськими представниками і “Талібаном”. Повідомляється, що кілька днів тому зірвалася запланована зустріч між “талібами” та афганськими політиками.

Фактично з 2015 року в Афганістані почався новий етап конфлікту, що характеризується перемогами “талібів”. Бойовики ведуть повномасштабну війну проти Кабулу, вдало поєднуючи тактику партизанської війни з точковими терактами. Це приносить їм успіхи: площа контрольованих “Талібаном” територій сьогодні найбільша з 2001 року. Масштаби бойових дій демонструють втрати афганських структур безпеки. За останні чотири роки вони становили понад 28,5 тисячі службовців тільки убитими. У країні щорічно відбуваються масштабні атаки, спрямовані проти органів держвлади та військових підрозділів афганської армії.

Джерело: ZN.UA