Пожежі в Забайкаллі залишили без житла сотні людей

Забайкаллі охоплено степовими пожежами. З-за штормового вітру вогонь перекинувся на населені пункти — постраждалими вважаються понад 400 осіб, уточнили в регіональному міністерстві праці і соціального захисту.

Списки постраждалих від пожеж постійно уточнюються, додали в прес-службі відомства. Інформація з деяких районів ще тільки надходить — позначається відсутність зв’язку, електропостачання в населених пунктах.

В даний час в регіоні працюють спеціальні комісії, організований обхід сімей, постраждалих від пожеж. Погорільців розмістили в пунктах тимчасового перебування, деякі перебувають у родичів, уточнює «Інтерфакс». Роботу в регіоні також ведуть психологи.

Напередодні повідомлялося, що в результаті пожеж в Забайкаллі постраждали 14 населених пунктів — Среднеаргунск, Балей, Борзя, Унда, Хада-Булак, Тысырхой, Чиндант, Чиндагатай, Кулі, Шаракан, Усть-Ималка, Бырка, Гарда і Дылбырхей. Згоріли 109 будинків, 58 надвірних будівель, 152 будинки пошкоджені. Загинуло 50 голів великої рогатої худоби і 70 голів дрібної рогатої худоби. Термічні травми отримали 27 людей, 340 людей позбулися житла.

У регіоні введено режим НС.