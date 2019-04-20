Протести в Парижі: затримано 120 осіб

В цілому з початку дня столичні поліцейські провели превентивний обшук учасників протестів понад 11 тисяч разів.

Поліція Франції в суботу, 20 квітня, затримала 126 осіб під час акції “жовтих жилетах” в Парижі. Як повідомляє телеканал BFMTV, в основному людей затримували у зв’язку з “носінням заборонених предметів”.

В цілому з початку дня столичні поліцейські провели превентивний обшук учасників протестів понад 11 тисяч разів.

Учасники протестів виходять на вулицю 23-й тиждень поспіль. У цю суботу у французькій столиці заплановано кілька походів. При цьому влада в черговий раз заборонила проведення акцій на Єлисейських полях, а також в районі Собору Паризької Богоматері.

Напередодні глава французького МВС Крістоф Кастанер повідомив, що безпека на маніфестаціях по всій країні будуть забезпечувати 60 тисяч поліцейських.

Раніше повідомлялося, що протестна акція 6 квітня стала нечисленною з моменту початку руху “жовтих жилетах” в листопаді 2018 року.