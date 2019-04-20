Портников: Україна входить у кризу на 15-20 років, якщо ви не хочете страждати від цього – збирайте валізи і забирайтесь з країни вже зараз

Після виборів президента України може початися серйозна політична і економічна криза. Хоча, насправді, ця криза вже почалася, не довелося навіть чекати офіційного оголошення результатів другого туру виборів.

Про це у своєму відеозверненні зазначив популярний український журналіст і публіцист Віталій Портніков.

За його словами, останні судове рішення, які відбулися на цьому тижні – є красномовним підтвердженням того, що криза потихеньку охоплює всю Україну. Віталій Портников зазначає, що у нього сьогодні немає гарантій, що нашій державі вдасться з цієї кризи вибратися, швидко його подолати вже точно не вийде.

Портніков вважає, швидше за все, нам всім доведеться в новому кризі жити. Найдивніше це те, що страждати від цього кризи будуть ті люди, які сьогодні вірять, що зміни в країні можуть вплинути на їх особисте життя в позитивному сенсі. Тут все дуже просто. Якщо люди не хочуть найближчі 15-20 років нестабільний курс, складну політичну ситуацію, важку економічну ситуацію, то тим людям потрібно пакувати валізи і забиратися з країни. Залишитися можуть тільки ті, хто готовий ці роки боротися і страждати за Україну.