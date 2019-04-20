Субсидії: чому українці не отримали обіцяних грошей

Українці масово скаржаться, що не можуть отримати пільги живими грошима за лютий і березень.

Найпоширеніша проблема – розбіжності між реальними даними одержувачів і надісланими в Ощадбанк від управлінь соцзахисту.

Люди пишуть, що їх допомога помилково перерахували до Пенсійного фонду, а не в Ощадбанк.

Є й ті, хто не зміг записатися в електронну чергу банку через сайт або з’явитися у відділення за субсидією.

Крім того, не всім пенсіонерам листоноші принесли гроші за субсидії разом з пенсіями.

Субсидианты вказали, що не можуть отримати грошей, так як в управлінні соцзахисту наробили багато помилок в даних одержувачів.

В самому Ощадбанку підтвердили, що проблеми з видачею пільг таки є.

«Дійсно, в деяких реєстрах є неточності в паспортних даних субсидиантов. Для внесення виправлень/коригувань паспортних даних (у т. ч. при зміні паспорта) субсидианты повинні звернутися в своє управління праці та соцзахисту, який направить в банк відкориговані реєстри», – зауважили Ощадбанку.

За даними Держстату, чисельність постійного населення, тобто кількість українців, які не виїжджали з країни більш ніж на рік, знизилася на 1 березня 2019 року до 41,93 млн. чоловік.

Станом на 1 грудня 2018 року в Україні проживало 42 мільйони 177 тисяч осіб. Це на 226 тисяч менше, ніж було у грудні минулого року.

У відомстві підрахували, що без урахування людей, які виїхали з країни на термін більше року, українців і того менше – рівне 42 мільйони.

Трохи мягчить загальний негативний тренд Україні вдалося за рахунок міграційного руху. За рік в страну’їхало на 13,7 тис. осіб більше, ніж виїхало. Для порівняння, у 2017 році цей показник становив лише «плюс» 7,9 тис. осіб.

До речі, опитування показали, що кожен четвертий українець не бажає працювати. Тільки 62,6% громадян України віком від 15 до 70 років активно забезпечують себе самі, і беруться при першій-ліпшій можливості.