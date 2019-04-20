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У Мексиці озброєна група розстріляла відвідувачів бару: багато загиблих

20.04.2019

В Мексике вооруженная группа расстреляла посетителей бара: много погибшихЧлени озброєної групи шукали власника одного з міських барів.

У п’ятницю ввечері, 19 квітня, озброєна група влаштувала напад на бар у місті Минатитлан, що на узбережжі Мексиканської затоки.

“Сім чоловіків, п’ять жінок і одна дитина загинули під час стрілянини, яка сталася недалеко від нафтопереробного заводу в місті Минатитлан… Ще чотири людини отримали поранення”, – заявив представник уряду штату Веракрус.

Напад, мотиви якого поки не встановлені, відбулося під час сімейного торжества. Представники штату розповіли, що члени озброєної групи шукали власника одного з міських барів.

Відзначається, що штат Веракрус на південному сході Мексики є одним з найбільш небезпечних регіонів країни.

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