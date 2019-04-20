Поліцію попередили про можливий силовий сценарій

Поліцейських, які чергують на ДВК та ОВК вже попередили про можливі відрядження в Киевсразу після підрахунку всіх бюлетенів. Про це стало відомо з кількох джерел в самих правоохоронних органах. Поліцейські підозрюють, що можливий силовий сценарій одразу після виборів, або замість них, враховуючи можливе зняття одного з кандидатів через суд.

Курс – на Київ

Поліцейський Сергій з Дніпра на умовах анонімності розповів, що керівництво ніяких подробиць не пояснює. “Ми з хлопцями в розгубленості. І так сидимо по селах на ділянках без будь-яких зручностей, поміняти нас нікому, змушені навіть спати в школах і сільських клубах. А тут ще й відрядження в Київ… Відіспатися і помитися б після такого марафону…”, — обурюється Сергій.

Інший поліцейський з Київської області – Алексейпризнался, що він з колегами шокований попередженням про термінову можливої відрядженні в Київ. “У нас багато говорять, що Порошенко і його прихильники не захочуть добровільно віддати владу. Тому у столиці буде “заваруха”. Хоч би все мирно і спокійно було. У мене друг-“беркутівець” на Майдані був. Виконував наказ, в результаті його прогнали через коридор ганьби, змусили вставати на коліна, і виставили з роботи на вулицю, як собаку. Страшно, що знову в цій “заварушки” доведеться виконувати наказ. А завтра політики між собою домовляться, а ми можемо опинитися на лаві підсудних”, — нарікає Олексій. Ніхто з керівництва поліції коментарів з цього приводу поки що не дає.

Експерт з безпеки Ярослав Дунаєв вважає, що масових заворушень після другого туру не буде. “Так звані “порохоботы” — прихильники Петра Порошенка – це не та армія, яку можна розганяти, це в основному інтернет-воїни, і насильно звезені бюджетники. Армія навряд чи підтримає Порошенко – не ті настрої, та й самі силовики, після подій 2014 року, вже зрозуміли, що політики мають властивість бігти, а крайніми залишаються виконавці. Так що до силового сценарію ніхто не готовий”, — говорить Дунаєв.

Раби мимоволі

Радник міністра МВС Антон Геращенко офіційно повідомив, що поліцейські і Нацгвардейцы несуть службу на майже 30 тисячах дільниць по всій країні і в поліції достатньо можливостей, щоб забезпечити безпеку під час другого туру президентських виборів. Між тим, самі поліцейські скаржаться і на вибори і на умови роботи.

“Буквально днями ми перейшли на літню форму одягу. Розвезли нас по селах, на ділянки – це в основному сільські клуби, лікарні, навчальні заклади. Вночі холодно – нестерпно, зручностей, природно, немає ніяких, спимо на стільцях. Так і коучем. Змушені спати біля бюлетенів. Багатьом навіть напарника не дали. Так що в туалет сходити – під свою відповідальність, бюлетені адже потрібно залишати. Найгірше, що в таких умовах поліцейський повинен залишатися особою держави – значить, бути чистим, акуратним, підтягнутим. Ну як це можна зробити в таких умовах?” — нарікає Сергій.

Поліцейський Олексій розповів, що до першого туру поліцейські отримали зарплату – на 2 тисячі гривень більше, ніж зазвичай. “Нам з нового року обіцяють її підвищити, і ось замість 10 тисяч, дали 12. Не знаємо, чи підвищили, то це одноразово, перед виборами дали. В кінці квітня подивимося. А ось добові на дні другого туру виборів – просто сміховинні – по 60 гривень. Скажіть, як я, дорослий, здоровий чоловік можу поїсти на 60 гривень на добу? Взяв з собою моток сала і накупив “Мівіни” — так і живу”, — пояснив Олексій.

Багато поліцейських, які чергують на ДВК по селах, кажуть, що їх підтримують самі селяни – приносять дрова, щоб розтопити піч чи грубу, носять поїсти гарячого, виділяють тапчани для ночівлі та ковдри. У містах поліцейським так не везе.

“Сьогодні голова ДВК – бабуся-вчителька принесла гарячого борщу і домашніх яєць. Сейф з боллютенями поставили в підсобці – там невелике приміщення, хтось із селян приніс “дуйчика” — так що ніч пройшла нормально, можна навіть сказати – в теплі. Якось соромно й незручно – особі держави жебрати, але виходу немає зовсім ніякого, треба якось виживати”, — розповів Сергій.

Голова профспілки поліцейських “Правозахисники країни” Сергій Джихур також обурений тим, що багатьох поліцейських відправили на дільниці і вони змушені там знаходиться беззмінно – бюлетені необхідно охороняти, але людям потрібен сон, і особистий час. За словами Джихура, відправивши на ділянки по 1 людині, керівництво намагається приховати гостру нестачу кадрів.