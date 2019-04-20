Племінниця Ле Пен виступила на форумах в окупованій Ялті

Племінниця французького політика Марін Ле Пен Маріон Марешаль-Ле Пен виступила на організованому російською владою в окупованому Криму економічному форумах в Ялті.

Під час свого виступу Маріон Марешаль-Ле Пен заявила, що форум у Ялті «спрямований на руйнування стін» і «об’єднання єднує Крим із усім світом», – повідомляє Радіо Свобода.

Свій візит в Ялту племінниця Ле Пен підтвердила на офіційній сторінці в Twitter.

Там, зокрема, Ле Пен розкритикувала санкції проти Росії. «Санкції проти Росії є економічної нісенітницею, але також політічною помилкою на шкоду європейськім народам», – заявила Ле Пен.

— Marion Maréchal (@MarionMarechal) 19 квітня 2019 р.