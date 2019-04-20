Гройсман відзвітував про поліпшення ситуації з ремонтом доріг

В Україні за останні три роки відремонтовано та побудовано близько 6 800 км доріг. Таку статистику навів український прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабміну.

За словами Володимира Гройсмана, за останні роки уряд зробив багато зусиль, щоб в Україні дороги стали кращими. На ці цілі щорічно виділяються десятки мільярдів гривень. У 2016 році створено Дорожній фонд, який якраз і займається розподілом коштів. У 2019 році бюджет Дорожнього фонду повинен становити понад 50 млрд гривень, а в 2020 році – 75 млрд гривень.

Глава уряду України не погоджується з тим, що стан доріг та транспортної інфраструктури все ще знаходиться не на належному рівні. Але він оптимістично дивиться в майбутнє, відзначаючи, що Україна активно ремонтує дороги. Кожен українцем тепер може в Інтернеті відстежувати ремонт доріг.