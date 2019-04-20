Позов проти кандидата: українці масово підтримують Зеленського і лихословлять Порошенко

Сьогодні, 20 квітня, менше ніж за добу до початку другого туру президентських виборів в Україні в Апеляційному суді Києва почалося судове засідання за позовом Андрія Хилько, який вимагає зняти з реєстрації кандидата в президенти української держави Володимира Зеленського.

Пряму трансляцію із залу суду ведуть журналісти «Громадського». Спостерігають за судовим процесом українці у своїй більшості в коментарях трансляції, яка ведеться в YouTube активно підтримують Володимира Зеленського. В сторону ж поки ще президента України Петра Порошенка виборці висловлюють критичні слова, нерідко використовуючи при цьому нецензурщину.

Зокрема, українці пишуть: «Вже не знають що придумати щоб зірвати вибори!!!!Порошенко піди гідно!!!!!», «Порошенко, ти мало накрав у нас????», «Україна за Зеленського», «Порошенко це Ганьба для країни!!!», «Майдан за Зеленського»…