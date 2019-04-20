Хилько, який подав позов проти Зеленського, 5 днів тому пропонував допомогу Грановському і зустрічався з Омеляном

Голова громадської організації «Українська асоціація акціонерів» Андрій Хилько 15 квітня пропонував свою допомогу скандально відомому народному депутату від БПП Олександру Грановському, якого ЗМІ називають куратором правоохоронної і судової системи.

Так Хилько за кілька днів до того, як він подав позов до суду на Володимира Зеленського пропонував свою допомогу Грановському в коментарях під публікацією в facebook.

«Олександре, от скажіть як бути, у нас є громадянська ініціатива Штаб Реформ Порошенка, нас звичайно не тисячі, але 16 осіб, що підтримують Порошенка Петра Олексійовича, які голосують за нього і висвітлюють його реформи, ось вчора наші учасники були на Олімпійському, однак у нас виникає поки-що нерозуміння з ким із БПП ми можемо обговорювати співробітництво, можливо Ви підкажіть ?? P. S може і не сильно по темі Вашого поста, однак на благо Порошенко, спасибі», — написав він.

Грановський відповів йому: «Ви звідки? Хороше питання задаєте. І головне, вчасно…»

Хилько написав, що вони знаходяться в Києві. «Вже два тижні існуємо, навіть зустріч з Омеляном проводили, але зараз до нас записується дуже багато бажаючих, але ступор виникає в тому, що не знаємо куди перенаправляти ініціативи, прихильників, допомагати і т.д.», — написав він.

Нардеп від БПП попросив Хилько повідомити йому свій особистий номер телефону.