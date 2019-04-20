«Хвилюватися не варто»: Суд розглядає позов проти Зеленського – що відомо?

Сьогодні ввечері в Апеляційному суді Києва має розпочатися розгляд позову проти кандидата в президенти України Володимира Зеленського щодо можливості зняття його кандидатури з президентських перегонів.

В даний час про результати судового засідання поки невідомо. Однак, як повідомляють журналісти «Громадського», голова правління громадянської мережі «Опора» Ольша Айвазовська зазначила, що немає жодних законних підстав щодо можливості реєстрації, а також зняття з реєстрації кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Крім того, коли журналіст «Громадського» у холі будівлі суду, де знаходиться безліч представників української преси в очікуванні рішення Феміди, підійшла до офіційного представника Володимира Зеленського Сергію Костянтиновичу, який давав попередній коментар щодо того, що відбувається.

Зокрема, правозахисник зазначив, що команда кандидата в президенти України Зеленського готувалася до цього суду, і у них є чітка правова позиція щодо цього позову. Наостанок він додав, що суд відповість на всі існуючі питання журналістів, однак переживати українцям щодо цього не варто.