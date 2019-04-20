«Немає совісті і моральних бар’єрів»: дружина Зеленського опублікувала потужний пост, прокоментувавши свою публікацію про війну з РФ

Сьогодні, 20 квітня, в день тиші супротивники кандидата в президенти України Володимира Зеленського опублікували в мережі скріншот одній із записів його дружини у «Фейсбук», спровокувавши гучний скандал.

Відзначимо, в мережу потрапив скріншот з Facebook-сторінки Олени Зеленської з репостом з каналу «Life Новини», де нібито пропонується премія в російських рублях за інформацію про переміщення українських військових на фронті. У той же час в Інтернеті з’явився відповідь можливої першої леді, яка написала потужний пост, пояснивши дані пост, що датується 2014 роком.

Далі публікуємо текст звернення дружини Зеленського: «День тиші? Для мене він виявився занадто гучним! Сьогодні поширили скріни з моєї сторінки. Скріни 2014 року. Тоді я не знала всіх технічних особливостей ФБ. Не підозрювала, що робити перепост з обуренням діями російських пропагандистів не можна. Тому що ФБ може не показати підводку, а саму посилання залишити. Не знала, та й не до цих знань було в ті дні. Ми всі були в шоці від того, що відбувалося у нас в країні. Від того, що відібрали Крим. Це не вкладалося в голові! Було страшно, що починається війна. Тоді зі мною вперше сталося те, що з багатьма з нас відбувається зараз. Я прокидалася і засинала з фейсбуком. Чий пост я репостила, вже не згадаю. Когось із друзів. Сьогодні з цього намагалися зробити новину дня. Дня тиші.

Всіх запрошую на свою сторінку. Подивитися, про що і що я писала тоді. Що репостила. Над чим розважала. Багато хто — в тому числі з числа наших опонентів — саме так і зробили. А потім публічно спростували «новина дня» і вибачилися. За що хочу їм подякувати. Вийшов довгий піст. Я таких ніколи не пишу. Можливо, цим постом я і попрощаюся з фейсбуком. Зі своїми реальними друзями я зможу спілкуватися і в реалі. А всі інші… вибачте, але втомилася!», — написала Олена. Зазначимо, прокоментував скандал і спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков. «Майте совість… Хоча кому це я кажу. Раніше не чіпали сім’ю і дітей, зараз не залишилося моральних бар’єрів. І совісті…» — написав він.