Корабель такого класу здатен забезпечити в реальному часі інформацію про навколишньому середовищі.

В протоку Босфор увійшов британський розвідувальний корабель HMS Echo.

Він нагадав, що в листопаді 2018 р. міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон заявив, що HMS Echo буде працювати на Чорному морі протягом 2019 року “для забезпечення свободи судноплавства та підтримки України”, а в грудні корабель вже був з візитом в Одесі.

“20 квітня близько 20:11 в протоку Босфор увійшов розвідувальний корабель Її Величності королеви Великобританії HMS Echo (H87). Гідрографічні судна класу Echo призначені для проведення розвідувальних операцій в підтримку підводних човнів і наземних операцій морського десанту”, – зазначив Клименко.

Він додав, що корабель такого класу здатен забезпечити в реальному часі інформацію про навколишньому середовищі, а також може виконувати завдання у антидиверсионной обороні і пошуку хв”.