В Черкаській області знайшли винуватців звірячого вбивства жінки-таксиста з Києва

У Черкаській області затримали двох чоловіків, причетних до вбивства киянки, яка займалася приватними перевезеннями на власному автомобілі. Встановлено, що злочин було скоєно з метою заволодіння авто. Про це повідомила прес-служба поліції області.

Із заявою в поліцію звернулася мати загиблої, яка розповіла, що вранці її дочка на автомобілі виїхала в напрямку Черкаської області, але вже тривалий час на зв’язок не виходить.

У результаті оперативно-розшукових заходів потрапило авто поліцейські виявили в місті Ватутіне і встановили, що на ньому приїхали двоє чоловіків. Їх затримали, а в ході проведеного в їх будинку обшуку поліцейські виявили ключі від автомобіля потерпілої і пістолет з глушником.

«Як з’ясувалося, зловмисники, з метою заволодіння автомобілем вбили потерпілу. Тіло жінки вони залишили в лісосмузі на території Звенигородського району, присипавши будівельним сміттям», — повідомили в поліції.

Кримінальне провадження порушено за статтями 115 («Умисне вбивство») та 289 («Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.