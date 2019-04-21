Солдату-срочнику, який втік з військової частини з автоматом, загрожує 10 років за дезертирство

Солдату строкової служби, Артему Григоренко, який дезертирував із зброєю з військової частини у Волинській області і був затриманий, загрожує до 10 років тюремного ув’язнення. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

В ГБР відзначили, що солдат був затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Причини свого вчинку в даний час хлопець пояснити не може.

«Слідчі теруправління ДБР, розташованого у Львові, повідомили військовослужбовцю про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 408 КК України (дезертирство зі зброєю, вчинене в умовах особливого періоду). Вирішується питання про обрання солдату запобіжного заходу», — йдеться в повідомленні.

Фото: прес-служба 14-ї окремої механізованої бригади

Фото: dbr.gov.ua