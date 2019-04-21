В Австралії відкрилася перша дільниця на виборах президента України

У суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом почала роботу виборча дільниця #900001, яка розташована в посольстві України в Австралії.

Про це повідомляє Європейська правда. Дільниці закордонного виборчого округу на виборах президента України розпочинають роботу о 8:00 за місцевім годиною.

Найпершими свої голоси за майбутнього президента України почали віддавати виборці, зареєстровані у Австралії та Новій Зеландії.

Дільниця, утворена при посольстві України в столиці Австралії Канберрі, відкрилась о 8:00 за місцевім часом (23:00 за київським часом 20 квітня). Голосування на ній триватиме до 20:00 (11:00 за київським часом 21 квітня).