Представники ЦВК і Зеленського загнали позивача «під плінтус»: суд пішов на нараду

Представники Апеляційного суду Києва за підсумками судового засідання за позовом Андрія Хилько щодо Володимира Зеленського з клопотанням зняти кандидатуру останнього з виборів президента України, віддалилися в дорадчу кімнату для ухвалення рішення.

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Зокрема, під час прямої трансляції засідання суду, яку вело «Громадське», можна було чітко побачити, як офіційний представник кандидата в президенти України Володимира Зеленського Сергій Костянтинович, а також представник Центральної виборчої комісії, і навіть один із суддів, користуючись законодавством України буквально «загнали під плінтус» позивача. Мова йде про те, що Хилько так і не зміг виразно, застосовуючи законодавчі норми, а тільки опосередковано, відповісти на всі поставлені йому питання, в тому числі і питання судді, який вів засідання.

У підсумку, перед завершенням судового процесу та видаленням суду до нарадчої кімнати для прийняття рішення, як представник ЦВК України, так і представляє інтереси Зеленського в суді адвокат звернулися до Феміди з заявою, що задовольняти позов Хилько немає ніякої необхідності, так як це не підтверджується Законом України. Більш того, представник кандидата в президенти вважає позов Хилько нагнітанням ситуації перед виборами президента української держави, або, як він висловився конкретно — це інфопривід.