Заступник голови СБУ Віктор Кононеко, прослушка штабів опозиції, агенти «Проповідник» і «Тадеуш»

Є надія, що новий Президент України почистить «авгієві стайні» в СБУ» які вже смердять від гнилі.

Почистить не тільки тому, що вся дурнувата стеження за ним, провокації стосовно нього, як кандидата в президенти, були організовані оперативним штабом на Володимирській і Золотоворітській, але і тому, що просто повинна спрацювати теорія звичайної справедливості і карми, яка наздожене бумерангом негідників, бариг, холуїв і моральних виродків!

Є надія, що буде проведено комплексний аудит діяльності заступника голови СБУ Кононенка Віктора. Його вказівок, що стосуються роботи проти політичної опозиції («Батьківщина», «Громадянська позиція», «Слуга народу», «Рух нових сил» і навіть «НФ»). Його кришування корупційних схем в АТ0/ООВ, завдяки чому була прикуплена про вілла Іспанії (недалеко від Порошенка). Його кадрової політики, завдяки якій в ДЗНД зайшли моральні виродки Радчук, Ревега, Грицина, Ревко та інші, а його черкаський кум Смаглій Андрій очолив відділ не відомо за які заслуги. Його облудному псевдоаскетизму, коли повторюючи мантру про «скруту в державі», він стає власником декількох квартир у столиці, включаючи елітне житло в жк «Джек Хаус» ціною про 6 млн. грн.

Є надія, що буде проведено повний аудит витрачання коштів, які протягом останніх двох років виділялися на оперативні цілі т. н. «дев’ятка». А саме — куди списували десятки тисяч гривень на агентів «Проповідник» (числився на зв’язку у першого заступника ДЗНД Віктора Радчука і «списання» досягали 10000 в місяць!) і агента “Тадеуш” (числився на зв’язку начальника Управління “3” Реве Юрія). До речі, справи цих агентів чомусь дуже швидко знищили, що б не знайти кінців. Є надія, що знайдуть.

Є надія, що буде проведено розслідування ситуації з отриманням премій протягом останніх напівтора років. За які «заслуги» виходили 100-відсоткові премії (щомісяця!) начальником Управління «3» Ревегою Юрієм, начальником I відділу Управлінь «3» Ревко Сергієм, начальником 2 відділу Грициной В’ячеславом, начальником 3-го відділу Смаглием Андрієм. Хоча є проста підказка: Ревко. Грицина, Смаглій «працюють», хоч і дуже обмежені розумово, по «Батьківщині», за Зеленському, НФ, по Гриценку.

Є надія, що буде проведено розслідування по знищенню 90 відсотків конгрразведывательных справ напередодні виборів. Вказівка на знищення справ давали Ревега і Грицина І, природно, оперативно-технічних заходів по них. За ОТМ — окреме питання, яке треба вивчити глибинно!

Є надія, що буде дана оцінка злочинним вказівок Кононенко Радчука, Ревеги та інших, що стосуються обладнанням технічними засобами для зняття інформації штабів опозиційних кандидатів, як центральних, так і регіональних. Причому тих, хто не справлявся з «фаршем» штабів — чекали службові неприємності.

Є надія, що буде проведений аудит отримання житла, в тому числі службового, при якому люди, які не стоять в черзі і мають житло, отримували його в обхід всіх моральних і законних норм.

Є надія, що ці люди не встигнуть перефарбуватися і будуть відповідати за законом. Лук’янівського СІЗО для початку вистачить для всіх.

Співробітники СБУ