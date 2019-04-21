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Бюлетені від окружних виборчих комісій отримали 100% ДВК

21.04.2019

Напередодні другого туру виборів президента України, який відбудеться 21 квітня, виборчі бюлетені від окружних виборчих комісій отримали всі 100% дільничних виборчих комісій.

Про це ввечері в суботу повідомила голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук.

«За оперативними даними, всі 100% дільничних виборчих комісій отримали виборчі бюлетені від окружних виборчих комісій», — зазначила вона.

«Всього було передано бюлетені для голосування на майже 30 тисяч дільниць. Таким чином, цю важливу фазу можна вважати завершеною», — заявила Сліпачук.

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