Бюлетені від окружних виборчих комісій отримали 100% ДВК

Напередодні другого туру виборів президента України, який відбудеться 21 квітня, виборчі бюлетені від окружних виборчих комісій отримали всі 100% дільничних виборчих комісій.

Про це ввечері в суботу повідомила голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук.

«За оперативними даними, всі 100% дільничних виборчих комісій отримали виборчі бюлетені від окружних виборчих комісій», — зазначила вона.

«Всього було передано бюлетені для голосування на майже 30 тисяч дільниць. Таким чином, цю важливу фазу можна вважати завершеною», — заявила Сліпачук.