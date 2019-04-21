У Києві повідомили про замінування ТРЦ 18

У Києві невідомі повідомили поліцію про замінування низькі торговельно-розважальних центрів.

Про це Громадському розказала речниця ДСНС Києва Світлана Водолага.

За її словами, на місці перебувають правоохоронці та рятувальники, інформація про замінування перевіряється.

«Правоохоронцям звечора надійшла інформація про замінування 18 торгових центрів, у тому числі «Гуліверу». Рятувальники перебувають разом з правоохоронцями, поліція перевіряє», — сказала Водолага. Офіційного повідомлення поліції про замінування торгових центрів наразі немає.