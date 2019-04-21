Суддя, що розглядає позов про зняття Зеленського з виборів, раніше відпустила з-під арешту пасинка Фірташа

Суддя Олена Ганечко, яка розглядає позов про зняття Володимира Зеленського з виборів, раніше відпустила з-під арешту пасинок олігарха Дмитра Фірташа Сергія Калиновського.

Згідно з розслідуванням «Слідство.Інфо», у 2007 році Калинівський спричинив жахливе ДТП у Києві, убивши двох чоловік.

Оскільки суд не дозволив взяти Калиновського під варту, мажор втік в Ізраїль прямо з лікарні.

Нагадаємо, адвокат Андрій Хилько подав позов про зняття Володимира Зеленського з виборів. Розгляд позову розпочалося сьогодні, 20 квітня, о 22:00.

Судді, які розглядають позов, сприяли масовим фальсифікаціям на виборах в 2012 році. Під час судового засідання Хілько заявив, що його обурило те, що Зеленський безкоштовно роздавав квитки на дебати на «Олімпійському». На його думку, згідно із законом, це можна вважати підкупом.