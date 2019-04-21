В Києві і по всій Україні замінували гіпермаркети «Ашан»

В ніч на 21 квітня в Києві і по всій Україні почали закривати супермаркетів «Ашан», а людей з них евакуювати. Правоохоронці терміново перевіряють територію магазинів на наявність вибухових речовин.

Справа в тому, що на лінію екстрених служб близько 22:00 надійшло анонімне повідомлення про замінування всіх магазинів мережі гіпермаркетів «Ашан» в Україні. Про це Информаторузнал у прес-служби ДСНС Києва.

За адресами мережі гіпермаркетів у всіх містах виїхали слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки, рятувальники і бригади швидкої допомоги. Будівлі перевіряють.

Також паралельно з цим у Дніпрі знову замінували ТРЦ «Дафі». Людей з ТРЦ евакуювали. А раніше, 14 квітня, в столиці вже була хвиля мінувань мережі гіпермаркетів «Ашан». На пошту компанії почали надходити анонімні повідомлення, в яких обіцяли вибухи і кровопролиття, але тоді це стосувалося тільки магазинів в Києві.