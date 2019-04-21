Юлія Порошенко незвично підтримала дружину Зеленського і порадила «вибачатися» грошима

Дружина сина президента України Петра Порошенка Юлія Порошенко незвично підтримала Олену Зеленську і зазначила, що їй знайомі почуття і емоції.

«Хочу висловити слова підтримки Олені Зеленської. Мені дуже добре зрозумілі Ваші почуття і емоції. Такі ж, які я відчувала, коли виливалися тонни відвертої брехні та необ’єктивного злого гумору у тому числі з екранів 1+1 та зі сцени «95 кварталу» в адресу моєї сім’ї», — написала вона в facebook.

Також вона висловила надію, що вона не має відношення до цього, «але зараз Вам буде легше зрозуміти мене, і що я відчувала останні 5 років».

Юлія Порошенко зазначила, що за п’ять років не почула вибачення за жарти «95 кварталу».

«На жаль, на відміну від Вас, за всі п’ять років мені не довелося почути хоч раз вибачення і «публічні спростування» ні Плюсів , ні від Кварталу. PS. У медіа стандартах, я б радила брати приклад з британських ВВС, які публічно вибачилися і виплатили компенсацію, яка, повністю піде на потреби нашої армії», — написала вона.

На її публікацію відреагувала Олена Зеленська і запропонувала зустрітися.

«Дорога Юліє! (якщо це не Ви, то Вам, сподіваюся, передадуть моє повідомлення) Рада вашій співчуття, готова підтримати конструктивну бесіду (можливо, суперечка) з тих питань, які Ви озвучили! Ми можемо продовжити дискутувати в рамках FB. Хоча, набагато цікавіше було б зустрітися особисто. Чекаю ваших пропозицій:)», — написала вона.