Дружина Зеленського виступила перед Україною з проникливим заявою: «Було дуже страшно»

Дружина кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олена розповіла, що сьогоднішній день тиші виявився для неї занадто гучним.

Про це повідомляє сама Олена Зеленська на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні поширили скріни з моєї сторінки. Скріни 2014 року. Тоді я не знала всіх технічних особливостей ФБ. Не підозрювала,що робити перепост з обуренням діями російських пропагандистів не можна. Тому що ФБ може не показати підводку, а саму посилання залишити. Ми всі були в шоці від того, що відбувалося у нас в країні. Від того, що відібрали Крим. Це не вкладалося в голові! Було страшно, що починається війна, — написала Олена на своїй сторінці в соцмережі.

За її словами, тоді з нею вперше сталося те, що з багатьма відбувається зараз. Вона розповіла про залежність від соцмережі, про те, що вона прокидалася і засинала з Facebook.

«Чий пост я репостила вже не згадаю. Когось із друзів. Сьогодні з цього намагалися зробити новину дня. Дня тиші», — зазначила дружина Зеленського.

Олена запрошує всіх на її сторінку, щоб подивитися, про що і що вона писала тоді і репостила.

«Багато хто — в тому числі з числа наших опонентів — саме так і зробили. А потім публічно спростували «новина дня» і вибачилися. За що хочу їм подякувати.

Вийшов довгий піст. Я таких ніколи не пишу. Можливо, цим постом я і попрощаюся з фейсбуком. Зі своїми реальними друзями я зможу спілкуватися і в реалі. А всі інші… вибачте, але втомилася!», — підсумувала Олена Зеленська.

Нагадаємо, що в ніч, коли стали відомі результату екзитполу, Володимир Зеленський висловив величезну подяку своїй дружині Олені. Олена Зеленська була поруч з чоловіком не тільки під час оголошення результатів, але і на першому з’їзді партії «Слуга народу», коли його висунули в президенти України. Варто відзначити, що в партії вона не складається і не займається політичною діяльністю. Вона не бере участі в передвиборній роботі Зеленського, більше будучи моральною підтримкою.

Як раніше повідомляв портал «Акценти«, РФ активно стежать за виборами президента України. Вони вивчають детальну інформацію про Зеленском, який ніколи не працював у політиці і йде у Раду з нульовим досвідом. Не забувають і про публікаціях родичів в соціальних мережах. Автори матеріалу знайшли ставлення Олени Зеленської до приналежності Кримського півострова. Вона на 100% поділяє позиції свого чоловіка.

Також портал «Акценти» писав, що друга половинка фаворита виборчих перегонів Володимира Зеленського розповіла про те, як її чоловік з звичайної людини перетворився на справжнього «слугу народу». З приводу нового статусу публічної особи Олена Зеленська розповідає неохоче. Так, їй поки складно звикнути до купи уваги з боку тисяч людей.

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