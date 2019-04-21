Друзі-археологи несподівано зірвали джек-пот: незліченні багатства пролилися на них дощем, колеги кусають лікті від заздрощів

У Баден-Вюртемберзі шукали військову амуніцію, а виявили ось такий скарб.

Монети були випадково виявлені влітку 2017 року — під час пошуків військової амуніції двома приватними особами в околицях міста Эльвангена.

Зараз скарб досліджують фахівці земельного відомства з охорони пам’яток. Як припускають експерти, скарб був закопаний близько 1300 року. За сім століть монети злиплися, але археологи припускають, що розмір скарбу становить близько 9 тисяч гелерів. Більшість монет — срібні геллери, викарбувані в місті Швебиш-Халль, деякі — у Вюрцбурзі, Аугсбурзі, Констанці, а також у Франції. У часи Середньовіччя на ці гроші можна було придбати ціле селянське подвір’я. Лэндинг (вартість) скарбу на сьогоднішній день не повідомляється.

Як повідомляє агентство DPA”(Deutsche Presse-Agentur), чоловіки спочатку приховати знахідку від влади, але через кілька місяців один з них все ж повідомив про неї владі. Внаслідок чого їм вдалося уникнути кримінального покарання, але вони були змушені заплатити грошовий штраф за спробу приховування скарбу.

Археологи планують відокремити монети один від одного і почистити їх. Потім скарб буде виставлений в місті Эслинген-ам-Неккар.

Скарб, що значаться з більш ніж 9000 середньовічних срібних монет, було представлено громадськості на цьому тижні в німецькому місті Еслінгене. Воно є найбільшою такою знахідкою в землі Баден-Вюртемберг за останні три десятиліття й однією з найбільших знахідок цього історичного періоду за останній час в Німеччині.

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