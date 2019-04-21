Головне за день суботи 20 квітня: Зеленського можуть зняти з виборів, світ сумує за відомій актрисі, настає Вербну неділю

У суботу, двадцятого квітня, відбулося чимало резонансних подій: цей день видався багатим на події, пов’язані з різними галузями, як в Україні, так і за її межами.

«Акценти» підготували дайджест найцікавіших подій в Україні та світі.

Найгучнішою новиною, сотрясшей цей день, стала звістка про те, що Володимира Зеленського через суд можуть позбавити права балотуватися на посаду президента України. Відповідний позов вже поданий до суду, який поки ще не почався. Юрій Романенко встиг помітити, що реальними причинами зняття кандидата з виборів можуть бути тільки його передчасна смерть або добровільне бажання. Володимир Зеленський не підпадає ні під одну з цих причин. Продовжуємо стежити за розвитком подій у цей день разом.

День перед виборами

А ось народний депутат України Ірина Луценко здивувала країну своїм зовнішнім виглядом. Дружина генерального прокурора країни дуже покращала. Злі язики стверджують, що вона не тільки схудла, але в цій справі не обійшлося без звернення до пластичного хірурга. Експерт навіть розповів, що саме одіозний парламентарій могла зробити зі своїм обличчям. Втім, факт залишається фактом: Луценко дійсно чудово виглядає.

Вже завтра, двадцять першого квітня, настане Вербну неділю. У цей день прийнято святити листя рослин, які зеленіють одними з перших. Мова як раз про вербу і вербі. Характерно, що цей день також називають Пальмовий день. Назва прийшла до нас з давніх часів. Коли Ісус Христос в’їхав у Єрусалим, його шлях встеляли пальмовим листям.

В цей день також активно обговорюють слова, сказані соратником Володимира Зеленського – Олександром Пікаловим – незадовго до початку дебатів. Один з артистів студії «Квартал 95» відповів на питання про місця в політиці для артистів з гумористичного шоу. За словами Пікалова, країні не вистачає реальних справ. З самого важливого він назвав закінчення війни в Донбасі і вступ України в НАТО.

Також сьогодні всі любителі кіно і серіалів сумували за передчасну смерть актриси Ірини Цывиной. Третя дружина Євгена Євстигнєєва померла напередодні представлення книги про свого чоловіка. В останні роки Цивіна була дуже затребувана на телебаченні, зіграла не один десяток ролей – у тому числі в популярному серіалі «Татусеві дочки».

Портал «Акценти» нагадує про важливому заяві, що прозвучало сьогодні зі штабу Володимира Зеленського. Спікер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков прокоментував питання про «повстанців», який кандидат у президенти України Володимир Зеленський поставив на дебатах на НСК «Олімпійський».

Також «Акценти» повідомляли про те, що вчора відбулися дебати між двома головними кандидатами у президенти України.

Раніше «Акценти» писали про те, що заключна промова фаворити передвиборної гонки хоч і була дещо емоційною, але була виголошена більш ніж ефектно.

Підписуйтесь на наш Twitter

Підписуйтесь на наш Instagram