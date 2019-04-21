Лукашенко затаїв страшну образу на Путіна, від Росії може відвернутися ще один «союзник мимоволі», деталі

Взаємини Москви і Мінська знову перевіряє на міцність черговий дипломатичний скандал.

Скандал почався з обвинувачення Михайла Бабича у бік глави Білорусі Лукашенка про нібито неправдивості розмови з президентом РФ Володимиром Путіним про вартість будівництва першої в країні АЕС.

Це стандартне інтерв’ю для посла Бабича несподівано викликало різку не стільки за змістом, скільки за тону реакцію білоруського МЗС.

У міністерстві закордонних справ Білорусі з обуренням сприйняли заяву посла Росії Михайла Бабича, який дозволив собі спростувати слова президента республіки Білорусь Олександра Лукашенка про вартість білоруської атомної електростанції, що будується в Гродненській області за участю структур «Росатому».

Начальник управління інформації та цифрової дипломатії МЗС Білорусі Анатолій Очей заявив, що посол Росії намагається зруйнувати дружні відносини двох країн, хоча навіть зовнішні сили не змогли цього зробити. «Так от: те, що не вдалося цим зовнішнім силам протягом кількох останніх десятиліть успішно і ефективно вдається пану Бабичу буквально за кілька місяців», – сказав він.

«Пан Посол абсолютно не бачить ніякої різниці між російським федеральним округом, де, як нам розповідали, що він любив роздавати моралі наліво і направо, і незалежною державою. Хоча в Посланні Президент Білорусі абсолютно чітко і ясно висловився з приводу незалежності нашої держави і скептичного, м’яко кажучи, ставлення до нашої багатовікової історії з боку окремих іноземних політиків», – підкреслив Очей.

Так, у щорічному посланні до білоруського народу і парламенту Лукашенко повідомив, що вартість будівництва першої в країні АЕС може скласти менше $7 млрд. Це питання нібито обговорювалося з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

На що Бабич відреагував наступним заявою: «На жаль, змушений констатувати, що президента Білорусі в черговий раз ввели в оману. Справа в тому, що ні я, ні які інші посадові особи з російської сторони ніколи не називали кінцеву вартість білоруської атомної станції».

Бабич був призначений послом Росії в Білорусі в серпні минулого року. До цього він обіймав посаду повпреда президента Росії в Приволзькому федеральному окрузі.

Напомнаем, що у ЦВК розповіли кілька нюансів про майбутні вибори, які відбудуться 21 квітня. Так, у центральної виборчої комісії пояснили, що це не просто ще одне голосування за президента України.

Раніше портал «Акценти» писав, що в мережі показали, як Петро Порошенко «готувався» до дебатів, організовуючи собі підтримку. Відповідну інформацію і опублікував знімок Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook.

Також портал «Акценти» повідомляв, що Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що його країну неможливо зруйнувати, тому що в ній вже живе покоління незалежних білорусів, які дадуть потужний відповідь ворогові.

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