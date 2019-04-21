Путін знахабнів і покликав Усика виступати за Росію: український чемпіон відповів так, що мало в Кремлі не здалося нікому, деталі

Український боксер і абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик розповів, що кілька країн пропонували йому стати громадянином і виступати за чужі збірні. Але Олександр Усик вважає себе патріотом України і не хоче приймати громадянство інших країн.

Про це повідомляє портал «News UA»

«Росія також у цьому списку. Але я навіть і не думав відмовлятися від українського паспорта, тому, що вважаю себе патріотом рідної країни і щиро бажаю, щоб Україна процвітала. Бог зробив так, що я народився в Україні. Тому завжди буду залишатися українцем», – заявив український боксер.

Варто відзначити, Олександр Усик відповів на критику на його адресу з приводу рішення битися в Москві проти Мурата Гассієва.

«Про критиці знаю. І мені вона байдужа. Я поїхав до Москви, щоб стати абсолютним чемпіоном світу. Знаєте, коли Україна заживе добре? Коли кожен чесно і якісно виконувати свою роботу. Я поїхав в Росію і сумлінно виконав свою роботу. Нехай чітко виконують свої функції ті люди, які мене критикують. Совість у мене чиста. Я виграв під синьо-жовтим прапором. Дуже люблю рідну Україну. Але про це ніколи не кричу, а мовчки виконую свою місію», — сказав Олександр Усик.

Нагадаємо, що український боксер, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик заявив, що буде виступати під українським прапором. Так, відомий український боксер Олександр Усик розповів, що не має наміру виступати за інші країни, і залишиться вірним тільки Україні. Але також Олександр Усик розповів, що до нього часто надходили пропозиції про зміну громадянства на дуже вигідних умовах.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», під Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) вирішили позбавити українського боксера Олександра Усика пояси чемпіона у важкій вазі, оскільки він перейшов в іншу вагову категорію. Таким чином обазовалось вакантне місце на титул. За нього будуть боротися Лоуренс Околи з Великобританії і Денис Лебедєв з Росії. Поєдинок планується провести в травні 2019 року.

Також портал «Акценти» писав, що українського боксера Олександра Усика продовжують критикувати за поєдинок з Муратом Гассиевым в Москві. Спортсмен втомився терпіти звинувачення і пояснив, чому зважився на цей бій. Олександр Усик зазначив, що досить довго і серйозно готувався до бою з Гассиевим. Незважаючи на всілякі негативні відгуки про його наміри провести поєдинок в Москві, багато підтримали його в тому прагненні.

Підписуйтесь на наш Twitter

Підписуйтесь на наш Instagram