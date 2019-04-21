Як прикрасити стіл до Великодня: приклади композицій і декору

Оригінальна сервіровка і красивий декор великоднього столу створюють неповторну атмосферу світлого весняного свята — Воскресіння Господнього.

Великдень-2019 вже зовсім близько, в цьому році православні християни відзначають 28 квітня. Сайт Kitchenmag підготував кілька порад, як правильно сервірувати і прикрасити святковий стіл.

Традиційно, підготовка столу на Великдень вимагає багато зусиль: потрібно заздалегідь спекти паски, приготувати буженину, пофарбувати яйця і освятити кошик з їжею в церкві.

Але при сучасному ритмі життя на все це часто не вистачає часу. А правильна сервіровка навіть не надто багатої трапези допоможе з мінімальними витратами створити благодатне і по-справжньому весняний настрій

Скатертина і серветки

Для Світлого Христового Воскресіння рекомендують використовувати в оформленні столу не дуже яскраві відтінки. Найкраще — пастельні тони. Відмінним варіантом стануть світло-зелений, світло-зелений, блідо-рожевий, лимонний, блакитний, жовтий, блакитний, бузковий кольори.

Серветки можна взяти прості, лляні, бажано білого або світло-бежевого кольору. Можна вибрати варіанти з квітковим весняним принтом.

Посуд

Посуд має відповідати розміру і формі стола. Якщо у вас невеликий круглий стіл, не захаращуйте його зайвими тацями. Крашанки можна викласти в одній плетеними вазі або покласти кожному на тарілку, попередньо загорнувши в яскраву паперову серветку. Якщо ви не фарбували яйця, просто обв’яжіть їх красивою стрічкою. Приємно і теж дуже красиво.

Центральна композиція

У центр столу на Великдень традиційно ставлять свежевыпеченную паску (паску).

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Суспільство

Але це також можуть бути і композиції з пофарбованих або прикрашених декупажем яєць. Спробуйте скласти яйця в широку прозору вазу і додати до них свіжих квітів або гілочок — виходить неймовірно атмосферно.

Альтернативний варіант — гілочки верби: засушені або з набряклими нирками. А вже просто квітів на столі може бути як завгодно багато.

Прекрасним декором стане двох’ярусне блюдо з великодніми гніздами, заповненими яйцями. А всього за пару хвилин можна оформити композицію за допомогою чаші з сухими травинками або сіном. Покладіть туди фарбовані яйця, кілька вербових гілочок, перев’яжіть чашу стрічкою — і вуаля, декор готовий!

Великодній кролик

Кролик — великодній символ у культурі деяких країн Західної Європи і США. Але і в Україні він поступово приживається. Тим більше, в сервіровці кролик виглядає чудово. Якщо у вас є м’яка іграшка або порцелянова статуетка, її можна посадити в центрі «гнізда» з яйцями. А можна купити кілька свічок у формі кролика.

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