У Мережі показали смішні фото, зроблені дівчатами: чоловіки стережіться

У Мережі показали смішні фото, зроблені дівчатами, як їх реакція на смішні обставини.

Пощастило тим, кому пощастило народитися з почуттям гумору, пишуть Акценти.

Життя веселунів вона цікава навіть тому, що ці пари не дають один одному сумувати. Представляємо вашій увазі веселу підбірку фото з життя:

На першому фото дружина встигла зафіксувати «історичний» момент. Чоловіки опинилися в футболках кольором, як у телепузиків.

На наступному фото видно, як дружина спробувала підняти свого чоловіка досить цікавим і смачним способом.

Наступна фотографії з розряду «здалося». Дружина надіслав чоловікові фото кішки, яка гралася з телевізором.

Наступну фото автор підписав досить іронічно: «Коли просиш улюблену скинути фото у спідній білизні».

На наступному фото зафіксовано вищий прояв любові: дружина подарувала чоловікові нову разделочною дошку з написом: «Перестань використовувати стільницю Кортні».

«Спочатку вона сказала не рухатися, а потім сфотографувала мене і показала знімок».

То почуття, коли твій чоловік з пакетом льоду від головного болю на голові, виявився зовсім не тим, за кого ти виходила пару років тому.

«Коли намагаєшся бути дорослим і прочитати наукову статтю, а твоя дружина робить це». Заголовок статті: «Гаррі Поттер і Вплив кліматичного спадщини на поширення посушливих биокрустальных спільнот»

Нагадаємо, що кумедний пес зіпсував інтерв’ю, «з’ївши» мікрофон ведучого. Так, представники австралійських новин хотіли зняти сюжет, але у них не вийшло.

Так, відео потрапило в Мережу і вмить стало вірусним на ресурсі Imgur.

Собака зіпсувала інтерв’ю журналісту, відкусивши частина мікрофона. Ролик вийшов настільки кумедною, що придбав вірусну популярність на ресурсі Imgur.

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Технології

Авторами сюжету є представники австралійської новинний станції Network 10 Perth.

На відео видно, що собака, відкушуючи верхівку мікрофона за секунду, поспіхом тікає з нею за кадр. Ймовірно, вона взяла мікрофон за іграшку.

Нагадаємо, що в Мережі з’явилося відео, як собака заколисує дитину.

Кожен немовля в кінці важкого дня, повного відкриттів, стуляє очі, щоб перед сном почути ніжний голос мами, яка співає тиху колискову пісню.

Непомітно засинає, щоб добряче підрости, набратися сил та вранці прокинутися готовим до нового дня. Але головний герой цього відеоролика замість ніжного маминого голосу воліє не менш ніжний розкотистий хропіння свого улюбленого чотириногого друга. Відео з’явилося в соцмережі Facebook.

Раніше були названі самі кусючі породи собак. Маленькі собаки бувають більш задиристими і агресивними, ніж великі. Несподівано виявилося, що найчастіше людей і тварин кусають мініатюрні такси. Такі дані навів голова Національної кінологічної асоціації Росії Електрон Дементьєв.

«Можуть бути небезпечні і диванно-кімнатні собаки. Якщо ми візьмемо багаторічну статистику Санкт-Петербурга, то такса, маленька собака, стоїть на першому місці за кількістю укусів, як людей, так і тварин. Вже протягом 15-17 років», — розповів Дементьєв.

На думку експерта, для власників собак необхідно вводити обов’язкові школи на зразок курсів автомобільного водіння. Навчати правильно поводитися зі своїми вихованцями, а потім проводити для них спільний іспит.

Дрібні породи вважаються більш «емоційно нестабільним», ніж великі. У мережі можна знайти безліч забавних роликів про те, як величезні, але абсолютно миролюбні пси, в страху тікають від злісних маленьких собачок.

На думку відомого американського кінолога і дресирувальника собак Сизара Міллана, найбільш небезпечними в цьому плані вважаються німецька вівчарка, бульмастиф, ротвейлер, доберман, пітбультер’єр і стаффордширський тер’єр.

Втім, з будь-якою породою собак потрібно займатися, щоб не потрібен ні намордник, ні повідець. При належній дресируванню ймовірність безконтрольного поведінки тварини (і, відповідно, заподіяння шкоди людям) практично зводиться до нуля.

Нагадаємо, що користувачів Мережі умилила собака, яка платить в магазині замість господині.

Раніше Hyser повідомляв, що поліцейські показали, як тренуються службові собаки.

Також Hyser писав, що собака видалила дівчинці зуб.