Інсайдери розповіли про особливості нових моделей iPhone

Стала відома дата презентації нових моделей iPhone.

Так, технічні новинки були представлені у вересні, передає портал Politeka. Apple планує представити три нові моделі. Аналітики повідомляють, про зміни цих айфонів.

Основний модуль у 5,8 – 6,5-дюймового смартфонів (спадкоємці Xs Xs і Max) стане потрійним. А у третьої лінзи буде ультраширокая оптика.

Apple швидше за все оснастить 12-мегапіксельним сенсором у фронтальних камерах. У iPhone 2019 буде система лінз з п’яти елементів. Нова камера буде на всіх моделях нових айфонів. Передбачається підвищення ціни.

Нагадаємо, компанія Apple представить влітку масштабне оновлення програмного забезпечення (ПЗ) на конференції розробників.

Згідно з даними поінформованих джерел для видання 9to5Mac, в iOS 13 з’являться довгоочікувані нові функції, що спрощують роботу з поштою і жестами.

Оновлення iOS 13 на iPhone і iPad повинен з’явитися довгоочікуваний «темний режим». Цю функцію можна буде включити в загальних налаштуваннях – як в операційної системи для комп’ютерів Macintosh.

Також у новому оновленні передбачена відміна дій за допомогою жестів. Під час першого запуску клавіатури з’явиться підручник, за допомогою якого можна буде освоїти нову можливість.

Нагадаємо, що Apple випустить Mac з Face ID. У компанії вже подали заявку на реєстрацію патенту.

І якщо багато задумів компанії так і залишаються в стадії ідеї, то Face ID – лише питання часу. Поки точно не відомо, коли технологія дебютує на настільної платформі, проте на даний момент корпорацією розробляються як мінімум три різних новинки, пов’язаних з Face ID Mac.

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Технології

В останній патентній заявці розглядається настільний комп’ютер Mac з системою камер TrueDepth і підтримкою функції розпізнавання осіб. Сканування буде суперточным і безпечним – крім чорт особи і загальної моделі голови, планується, що комп’ютер буде зчитувати сітківку ока. Це вирішить головну проблему: нездатність комп’ютера відрізняти близнюків.

Також передбачається, що технологія буде зчитувати простір навіть в той момент, коли гаджет знаходиться в сплячому режимі. Виходити з нього він буде виключно в момент наближення самого власника.

Нововведення торкнуться і Magic Keyboard. У клавіатурі з’явиться сенсорна панель Touch Bar. Цей елемент дизайну, як і на MacBook Pro, буде розташовуватися у верхній частині клавіатури і замінить собою функціональні клавіші.

Як повідомляв Hyser, концепт iPhone 2020 показали в мережі.

Також Hyser писав те, що Apple приховала серйозну уразливість сховища iCloud.

Нагадаємо, що смартфони компанії Apple змінили ходу своїх власників.