Дослідники виявили процес, що впливає на старіння і онкологію

Вчені знайшли процес, який впливає на старіння і на розвиток онкології.

Дослідники з Медичного коледжу імені Альберта Ейнштейна прийшли до висновку, що вік впливає на мутації в соматичних клітинах, передає портал Оглядач.

Ці процеси запускають старіння і провокують онкологічні захворювання.

З’ясувалося, що новонароджені мають близько 463,4 мутацій, тоді як у людей 97-106 років їх кількість досягла 3127.

Вчені простежили поступове збільшення кількості мутацій. Їх кількість у людей віком 27-30 років становить у середньому 1181,9, а 52-75 років, – 2101,7.

Нагадаємо, лікування раку коштує великих грошей і не завжди є успішним.

А щоденні корисні звички можуть кардинально знизити ризики онкології.

Останні дослідження показують, що до половини смертей від раку можна було б уникнути, якби люди вчасно змінили спосіб життя.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, в 2018 році від раку померло 9,6 мільйонів людей – кожен шостий у світі.

Вже неодноразово було доведено, що шкідливі звички категорично збільшують ризики захворювання на рак. Наприклад, ймовірність розвитку раку легенів у курців складає близько 22%.

У тих, хто курив і кинув – рівень розвитку раку становить 4%; у тих, хто палить, іноді, — 13%, хто не курив ніколи, ризик появи онкологічного захворювання несуттєвий, і становить всього 0,3%.

Що можна зробити вже зараз:

Відмовитися від куріння

Не зловживати алкогольними напоями

Захищати шкіру від сонця

Обмежити вживання червоного м’яса

Утримувати здоровий вагу

Бути фізично активними

Вчасно звертатися до лікаря

Проходити профілактичні огляди

Зараз вилікувати рак на ранній стадії досить високі.

Наприклад, рак грудей на I стадії виліковний у 95% жінок.

Однак попередити розвиток непросто, і тільки кожній четвертій жінці в Україні діагностують рак грудей вже на III-IV стадії, коли можливість лікування значно знижується. Також і у чоловіків, рак простати діагностується вже на етапі метастазів.

Раніше повідомлялося, що однією з головних причин смерті людини є неправильне харчування.

Відповідно до досліджень, основними факторами неправильного харчування можна назвати надто велику кількість вживаної солодкої або занадто солоної їжі, а також низька кількість споживаних зернових культур, овочів і фруктів.

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Технології

Збалансоване харчування призводить до зниження появи серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу, ожиріння і деяких видів раку. Для підтримки організму в здоровому вигляді, необхідно вживати 5 порцій овочів і фруктів в день, також приймати більше клітковини, є цільнозерновий хліб і вживати молочні продукти.

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