Московських попів можуть видворити з України: на соратників Путіна поданий позов до суду, залишилося вже недовго

Конституційний суд України (КСУ) відкрив провадження за законом, зобов’язує вказувати належність УПЦ МП до Росії.

Про це повідомляє Конституційний суд України

«Постановою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі. Здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Палати Суду», — написано в повідомленні.

Також названі уповноважені за дорученням депутати від «Опозиційного блоку» Вадим Новинський, Олександр Долженков і Василь Німченко.

Нардепи просять визнати неконституційним закон «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять в структуру (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, визнаному законом здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупував частину території України» від 20 грудня 2018 № 2662-VIII.

Депутати впевнені, що положення закону «спрямовані на втручання держави в церковні справи».

Також стало відомо, що голосування за цей законопроект на засіданні Верховної Ради було з порушенням Конституції, а точніше з використанням карток відсутніх на засіданні депутатів присутніми.

Нагадаємо, що архієпископ Православної церкви України (ПЦУ) Євстратій Зоря відреагував на заклик синоду РПЦ в Україну до вселенського патріарха Варфоломія відкликати томос про автокефалію. За словами архієпископа, РПЦ хоче знову повернути ситуацію в «українському питанні» до стану перед 2018 роком. Також він заявив, що зараз очевидна неможливість досягти всеправославної згоди з томосом України, так як Москва та її союзники виступають проти цього.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», влада Криму збираються відзначити оренду храму ПЦУ. Так стало відомо, що підконтрольне Росії «Міністерство земельних і майнових відносин» анексованого Криму направило громаді собору святих Володимира і Ольги Православної церкви України лист про дострокове розірвання договору оренди будівлі. Також український митрополит розповів, що окупанти вимагають компенсувати збитки та сплатити штраф до бюджету Криму. І це незважаючи на те, що орендна плата була давно внесена.

Також портал «Акценти» писав, що українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) подала позов до суду до Міністерства культури України. Предметом суперечки стала необхідність вказати в своїй назві приналежність до Росії та РПЦ. Церква зажадала у позові скасувати указ культурне відомство України, яким було затверджено перелік релігійних організацій, яким необхідно перереєструватися (змінити статутні документи) і вказати у назві приналежність до РПЦ і до Росії.

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