У NASA зробили приголомшливе відкриття: насувається потужна кліматична катастрофа, половину планети скоро затопить

Вчені NASA вимірювали температуру повітряної кулі біля поверхні моря, суші і крижаного покриву за допомогою супутника Aqua, на борту якого знаходиться атмосферне інфрачервоний зонд AIRS (Atmospheric Infrared Sounder) з 2003 по 2017 році.

Про це повідомляє портал «Znaj.ua»

Показники, які вчені отримали з допомогою супутника, порівнювали з результатами аналізу температурних аномалій, які були проведені Інститутом космічних досягнень імені Годдарда.

За результатами досліджень, за останні 15 років температура земної поверхні збільшилася по всьому світу. Найтеплішими роками за час досліджень стали 2016, 2017 і 2015.

За словами вчених, якщо не вживе заходів щодо зменшення викидів парникових газів, то до кінця століття температура морської води у верхньому шарі товщиною в 2 тисячі метрів збільшиться на 0,78 градуси Цельсія.

Варто зазначити, що підвищення температури підніме рівень моря за допомогою теплового розширення на додаткові 30 сантиметрів додатково до підйому берегової лінії через танення льодовиків.

Також дослідники попередили, що збільшення температури викликає більш сильні шторми, урагани і екстремальні опади.

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