На дні Середземного моря знайдений безцінний артефакт: археологи ніколи не стикалися з чимось подібним

Археологи виявили неподалік від узбережжя Туреччини безцінну в науковому плані знахідку – добре збереглися уламки стародавнього корабля.

Про це повідомило видання The Guardian.

Дивовижний артефакт археологи зуміли виявити недалеко від узбережжя турецької Анталії. Стародавній корабель спокійно спочивало на морському дні. Передбачається, що це найдавніше судно з коли-небудь знайдених. Його уламки були виявлені в Середземному морі на глибині п’ятдесяти метрів. Можливий вік судна понад 3500 років. Його визначили по вмісту корабля. На борту 14-метрового торгового судна виявили мідні злитки, за яким і визначили вік корабля. Археологи не сумніваються, що багато століть тому судно перевозило метал з Кіпру до Егейського узбережжя або Криту.

Археологи здійснили безцінне відкриття

Ця знахідка не має цінності, оскільки і аналогів в сучасній історії археології їй просто немає. Зараз археологи, які вже встигли провести радіовуглецевий аналіз судна, ретельно вивчають всі артефакти, виявлені в трюмах корабля. Вони впевнені, що отримані відомості дозволяти їм краще розуміти торговельну систему, що існувала в ті часи в Середземномор’ї.

Очікується, що в наукову лабораторію, в якій перебуває судно, незабаром прибудуть археологи з інших країн. Ця міжнародна команда спробує дізнатися історію цього судна. Крім цього, цілком можливо, що в квадраті, в якому було знайдено це судно, почнуться і інші пошукові роботи. У тому випадку, якщо судно було затоплено після сутички з піратами, на дні можуть лежати й інші кораблі. У будь-якому випадку знахідка має величезне значення для істориків.

«Акценти» нагадують про те, що група археологів виявила найдавнішу бронзову табличку в Ємені з унікальними текстами. Фахівці встановили, що знайденої табличці щонайменше дві тисячі років. В тексті, який написаний на ній, мова йде про храм раніше невідомого божества Аттар Хармана (Athtar Ḥarman

Як раніше повідомляв портал «Акценти», єгиптолог Олександр Бєлов зробив приголомшливе відкриття. Він довів, що судно, знайдене єгипетськими археологами, це борис з творів Геродота. Античний історик Геродот детально описав будову відомого судна і присвятив йому 23 рядка.

Також портал «Акценти» писав, що команда дайверів, яку зібрав один із засновників Microsoft Пол Аллен, виявила на дні Тихого океану знаменитий американський авіаносець часів Другої світової війни USS Wasp.

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