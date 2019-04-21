Україна вражена бандитської перестрілки: нападники влаштували свавілля посеред дня в людному місці, подробиці

Поліція відкрила кримінальне провадження через стрілянину в центрі міста Кам’янське Дніпропетровській області, під час якої був поранений місцевий житель.

Ним виявився громадський активіст, голова ГО «Рух Громадська Варта» Євген Найда.

Потерпілого, який отримав поранення, було госпіталізовано в лікарню. Також в результаті стрілянини постраждали двоє перехожих, яким на місці було надано першу медичну допомогу, але пізніше їх також госпіталізували.

Повідомлення про подію надійшло в поліцію близько 16:30

Зі слів очевидців стало відомо наступне: «На узбіччі під’їхав автомобіль з шашечками таксі, темно-зеленого кольору, ймовірно Daewoo Lanos, з польськими номерами. З нього вийшов чоловік у масці і зробив кілька пострілів у бік Найди зі зброї, що нагадує обріз. Після чого невідомий зник з місця злочину»

За даними місцевих ЗМІ, Євгенія Знайду доставили в міську лікарню швидкої допомоги, він знаходиться в операційній. Зі слів головного лікаря Ростислава Винара стало відомо, що у Найди діагностовані «серйозні вогнепальні поранення кінцівок».

«За даним фактом порушено кримінальну виробництво з правовою кваліфікацією — замах на вбивство двох і більше осіб», — відзначили в поліції.

Поліція оголосила план «Сирена».

Нагадуємо, що мешканки Вінниччини повідомляють про те, що в області орудує «маніяк», метою якого є вколоти жінок шприцом і втекти. Однією з жертв нападника стала Наталія Закордонець.

Раніше портал «Акценти«писав, що в місті Сіетл, США чоловік почав стрілянину на вулиці, в ході якої загинули двоє людей, а ще двоє-в критичному стані в лікарні. Варто відзначити, що 33-річний чоловік вийшов з будинку біля вулиці Сенд-Пойнт і хотів викрасти автомобіль, після чого він поранив 56-річну жінку-водія.

Також портал «Акценти» повідомляв, що ввечері, 15 березня, у Миколаєві невідомий відкрив вогонь з-за конфлікту у ресторану швидкого харчування «McDonalds».