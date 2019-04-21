У Києві сталася серйозна аварія, ледь не постраждала дитина: «зачепило, перевернуло і протягнуло по асфальту»

Зіткнення легкових автомобілів марок Kia і Fiat стався на перехресті Петра Григоренка та Анни Ахматової (район “Позняки”) у Києві, у результаті чого останній перекинувся на дах.

Так, водій Kia повертав з вулиці Ахматової на проспект Григоренка у бік станції метро «Позняки». А водій автомобіля Fiat з пасажиром рухався по вулиці Анни Ахматової у бік вулиці Ревуцького.

При повороті ліворуч на проспект Григоренка водій транспортного засобу Kia не поступився дорогою легковику Fiat, рухалась в напрямку вулиці Драгоманова.

В результаті Fiat вдарив Kia в лівий бік і в слідстві чого перший перекинувся на дах.

У Kia знаходився лише водій, він в ДТП не постраждав. А ось в автомобілі Fiat ж сиділи чотири людини, у тому числі шестирічна дитина, якого доставили в ОХМАТДИТ для подальшого обстеження. Дорослі від допомоги лікарів відмовилися.

На щастя, в результаті зіткнення, учасники ДТП серйозно не постраждали. Водії обох автомобілів та пасажир Fiat відбулися лише синцями та забоями. Обидві машини отримали досить серйозні пошкодження. У Kia розбита передня частина, а ось у автомобіля марки Fiat постраждав майже весь кузов і розбите лобове скло. На місці події працював екіпаж патрульної поліції. Всі деталі і винуватця аварії встановить слідство.

Нагадаємо, що масштабна аварія сталася сьогодні вранці під Києвом. Так, в результаті грандіозного зіткнення в ДТП загинув один чоловік. В результаті ДТП було пошкоджено три автомобілі. Один з них прийшов в повну непридатність і став схожим на купу металобрухту.

Раніше портал «Акценти» писав, що в Києві на автозаправній станції на Кільцевій дорозі, після ДТП, водія примотали скотчем до стовпа, щоб він не втік до того, як приїде поліція. За словами очевидців, водій і пасажирка після ДТП намагалися ще й побити людей, які були в пошкодженій машині.

Також портал «Акценти» повідомляв, що Український поїзд дивом уникнув серйозної катастрофи на залізниці, яка могла обернутися величезною кількістю ні в чому неповинних жертв.

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