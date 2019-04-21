Погода на 21 квітня: чекаємо теплу погоду, але порадує вона не усіх

У Вербну неділю 21 квітня на українців чекає дуже приємна погода, але є кілька нюансів. Стовпчики термометра піднімуться до +10 — +15 градусів. Однак, на Заході і Півночі можуть піти невеликі дощі. Про це пише народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляє Діденко, найтепліша погода очікує на мешканців західних частин України — до + 15…+ 19 градусів. Правда, вночі доведеться одягнутися краще, тому що стовпчики термометра опустяться до + 3…+7 градусів. На Заході можливі заморозки до 0−3 градуси.

У Києві в неділю може піти дощ, тому варто взяти з собою парасольку. Температура повітря у столиці України буде +12…+14 градусів.

Раніше повідомлялося, що у травні місяці на українців чекає неймовірно тепла погода. Як повідомляють синоптики, різкого зльоту температури у травні в Україні слід очікувати після 9 числа, тоді стовпчики термометрів піднімуться до 28-30 градусів.

За словами синоптика, початок травня буде помірним.

“Травень буде з високими температурами і практично без дощів. Дощі з’являться на 2, 8-9 травня, а потім аж на кінець місяця”, – розповів синоптик.

За його словами, у середині місяця у Львівській та Волинській областях почнуться рясні дощі, які прийдуть з заходу. У той же час на сході і півдні України буде сухо.

Нагадуємо, в Україні з’явилися три нових свята – День піхоти, День резервіста і День сержана Збройних сил України. Їх будуть відзначати навесні і восени кожного року, хоча ці дні не будуть вихідними.