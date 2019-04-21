Вчені виявили дивовижну користь шоколаду: допоможе мільйонам

Південнокорейські вчені виявили, що шоколад чудодійним чином впливає на слух і більш того, допомагає запобігти його втрату.

Згідно з даними ряду досліджень, проведених у 2012-2013 роках у рамках національного обстеження здоров’я і харчування, вони змогли з’ясувати, як шоколад впливає на слух, пише znaj.

«Ми виявили, що серед людей, які вважали себе прихильниками шоколаду і регулярно вживали його, шоколад, менше тих, хто скаржився на проблеми зі слухом у міру старіння. Дійсно, ризик втрати слуху у віці від 40 до 64 років у них виявився значно нижче в порівнянні з тими, хто не їв шоколад», — пишуть фахівці.

Медики впевнені, що панацеєю від втрати слуху є протизапальна дія шоколаду. Поліфенольні сполуки, що містяться в какао, володіють сильними антиоксидантними властивостями, що робить шоколад засобом боротьби із запаленнями.

Варто відзначити, що мова йде про шоколад, що містить мінімум цукру і високу концентрацію какао.

Нагадаємо, що лікарі назвали солодощі, від яких не товстіють.

Переважна більшість з нас любить всілякі ласощі, при цьому ми практично не замислюємося про те, що надмірна кількість солодкого шкодить здоров’ю. Однак є солодкі продукти, помірне вживання яких ніяк не відіб’ється на талії.

Шоколад. Хочете зберегти гарну фігуру? Значить, вам треба перестати їсти білий шоколад. Віддайте перевагу темному горькому. У ньому міститься велика кількість білка, кальцію, заліза і інших корисних речовин.

Зефір. Захотілося тортика? Чому б замість нього не купити зефір? В ньому міститься мало калорій. Крім того, даний продукт насичений залізом, білком і фосфором. Його регулярне включення в раціон сприяє зміцненню м’язової тканини.

Пастила. Якщо ви будете їсти її в помірних кількостях, то вам не варто побоюватися появи зайвих кілограмів. Варто відзначити, що це ласощі відрізняється лікувальними властивостями. Продукт виводить солі. До того ж пастила є своєрідною профілактикою розвитку онкологічних захворювань.

Мармелад. Джерело пектину. Позитивно впливає на організм, нормалізує діяльність кишечника і шлунка.

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Технології

Мед. Його люблять з давніх часів. Проте мед не можна їсти у великих кількостях, оскільки це дуже калорійний продукт. При цьому корисні речовини, що містяться в меді, підвищують опірність організму до захворювань.

Халва. Вона вперше з’явилася в Азії. Вітаміни, що містяться в ній, надають позитивний вплив на діяльність серця. Якщо регулярно з’їдати невеликий шматок халви, ваша шкіра надовго збереже молодість. І смачно, і корисно.

Нагадаємо, що лікарі назвали продукт, який знищує ракові клітини.

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