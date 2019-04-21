Дієтолог назвав продукти, в яких ховається цукор: «Будьте обережні»

Дієтолог назвав продукти, які містять занадто багато цукру.

Альбіна Комісарова на своїй сторінці в Instagram вирішила розвіяти міфи про те, чому всі солодощі вважаються смертним гріхом, а кокосовий цукор або нектар агави – суперфудом, передає портал Оглядач.

Як повідомляє дієтолог, доросла жінка може вживати не більше шести чайних ложок в цукрі, а чоловік повинен їсти не більше дев’яти чайних ложок. Були названі продукти, які містять цей компонент.

Йогурти з добавками;

Мюслі/гранола/батончики;

Хліб/хлібці/сухарики;

Сирні сирки, маси, запіканки;

Фреші/смузі/морси, все що нам здається корисним, часто містить багато швидких вуглеводів;

Кавові і чайні напої. Кава з сиропом і вершками — шматок торта;

Газована вода і шоколадки;

Цукор є і солоних продуктах: соуси, консерви, готові снеки, сосиски/ковбаси.



Нагадаємо, свою думку з приводу доступних способів зниження тиску висловили медики з Великобританії.

Вони прийшли до висновку, що його нормальної рівень можна підтримувати за допомогою спеціальної дієти.

Це означає, що у вашому раціоні має бути достатня кількість продуктів з високим вмістом калію. Саме цей елемент сприяють зниженню впливу солі і як наслідок регулює рівень кров’яного тиску.

Недавні дослідження стверджують, що вживання солі збільшує кількість натрію в крові і порушує баланс, знижуючи здатність нирок виводити воду. У той час як продукти, багаті калієм, відновлюють баланс, допомагаючи нирках працювати ефективно і, як наслідок, знижують артеріальний тиск.

Щоб досягти позитивних результатів, в обов’язковому порядку включіть в раціон своєї тунець, банани і апельсиновий сік. Величезна кількість калію також містить чорнослив, але, щоб покрити добову потребу в цьому мікроелементі, доведеться з’їсти його цілих 100 р. До речі, чорнослив позитивно впливає і на роботу органів ШКТ.

Аналогічно можна сказати і про не менш популярних сухофруктах – куразі та ізюмі. У цей список входять горох і соєві продукти. Так що якщо у вас немає протипоказань, стакан соєвого молока в день – те, що вам потрібно.

Раніше дієтологами була висловлена цікава точка зору ще на один наш улюблений продукт, а саме кава. Виявилося, він більш глибоко впливає на обмін речовин, ніж вважалося раніше. Згідно з новим дослідженням, кава провокує ряд ланцюгових змін до кількох важливих системах організму. Причому ці зміни можуть мати як позитивний, так і негативний ефект.

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Технології

В ході експерименту випробовувані випивали спочатку чотири, а потім цілих вісім чашок напою. Відомо, що кава безпосередньо впливає на сон, інтелектуальну діяльність і апетит.

Крім цього, виявилося, що він підсилює виведення з організму стероїдних сполук. Як саме це відбувається і що у складі напою виробляє подібний ефект — поки неясно. Але вчені сподіваються, що їх результати допоможуть пояснити позитивний вплив кави: зокрема, його роль в схудненні і запобігання діабету.

Нагадаємо, офісних працівників атакував серйозна недуга.

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