Дієтолог назвав продукти, в яких ховається цукор: «Будьте обережні»

Дієтолог назвав продукти, які містять занадто багато цукру.
Альбіна Комісарова на своїй сторінці в Instagram вирішила розвіяти міфи про те, чому всі солодощі вважаються смертним гріхом, а кокосовий цукор або нектар агави – суперфудом, передає портал Оглядач.
Як повідомляє дієтолог, доросла жінка може вживати не більше шести чайних ложок в цукрі, а чоловік повинен їсти не більше дев’яти чайних ложок. Були названі продукти, які містять цей компонент.
- Йогурти з добавками;
- Мюслі/гранола/батончики;
- Хліб/хлібці/сухарики;
- Сирні сирки, маси, запіканки;
- Фреші/смузі/морси, все що нам здається корисним, часто містить багато швидких вуглеводів;
- Кавові і чайні напої. Кава з сиропом і вершками — шматок торта;
- Газована вода і шоколадки;
- Цукор є і солоних продуктах: соуси, консерви, готові снеки, сосиски/ковбаси.
Нагадаємо, свою думку з приводу доступних способів зниження тиску висловили медики з Великобританії.
Вони прийшли до висновку, що його нормальної рівень можна підтримувати за допомогою спеціальної дієти.
Це означає, що у вашому раціоні має бути достатня кількість продуктів з високим вмістом калію. Саме цей елемент сприяють зниженню впливу солі і як наслідок регулює рівень кров’яного тиску.
Недавні дослідження стверджують, що вживання солі збільшує кількість натрію в крові і порушує баланс, знижуючи здатність нирок виводити воду. У той час як продукти, багаті калієм, відновлюють баланс, допомагаючи нирках працювати ефективно і, як наслідок, знижують артеріальний тиск.
Щоб досягти позитивних результатів, в обов’язковому порядку включіть в раціон своєї тунець, банани і апельсиновий сік. Величезна кількість калію також містить чорнослив, але, щоб покрити добову потребу в цьому мікроелементі, доведеться з’їсти його цілих 100 р. До речі, чорнослив позитивно впливає і на роботу органів ШКТ.
Аналогічно можна сказати і про не менш популярних сухофруктах – куразі та ізюмі. У цей список входять горох і соєві продукти. Так що якщо у вас немає протипоказань, стакан соєвого молока в день – те, що вам потрібно.
Раніше дієтологами була висловлена цікава точка зору ще на один наш улюблений продукт, а саме кава. Виявилося, він більш глибоко впливає на обмін речовин, ніж вважалося раніше. Згідно з новим дослідженням, кава провокує ряд ланцюгових змін до кількох важливих системах організму. Причому ці зміни можуть мати як позитивний, так і негативний ефект.
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Технології
В ході експерименту випробовувані випивали спочатку чотири, а потім цілих вісім чашок напою. Відомо, що кава безпосередньо впливає на сон, інтелектуальну діяльність і апетит.
Крім цього, виявилося, що він підсилює виведення з організму стероїдних сполук. Як саме це відбувається і що у складі напою виробляє подібний ефект — поки неясно. Але вчені сподіваються, що їх результати допоможуть пояснити позитивний вплив кави: зокрема, його роль в схудненні і запобігання діабету.
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