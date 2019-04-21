Порошенко VS Зеленський: в Україні розпочався другий тур виборів президента

Сьогодні другий тур виборів президента України. Люди вирішують, хто буде очолювати державу на наступні 5 років.

Виборчі дільниці по всій країні відкрилися о 8 годині ранку. У бюлетенях представлені дві кандидатури: Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Віддати свій голос за одного з них можна протягом неділі, 21 квітня, до 8 годин вечора за київським часом.

Порошенко і Зеленський на передвиборних дебатах 19 квітня

В 20:00 дільниці закриються, і почнеться підрахунок голосів. Приблизно в цей же час оголосять перші дані екзитполів. Остаточні результати екзитполів очікуються в 22:00.

У першому турі, який відбувся 31 березня, з результатом у 30,24% переміг Володимир Зеленський.

Петро Порошенко зайняв друге місце, за нього проголосували 15,95% українців.

Як не втратити свій голос: це важливо пам’ятати



Адреса і номер вашої ділянки вказано в запрошеннях, які розсилалися всіх виборців перед другим туром. Якщо ви не отримали запрошення, то можете самостійно перевірити свої дані на сайті Держреєстру виборців.

Збираючись на виборчу дільницю, не забудьте взяти з собою паспорт (або закордонний паспорт, якщо ви знаходитесь на закордонній дільниці). Солдати строкової служби можуть проголосувати, пред’явивши військовий квиток.

Член комісії перевірить наявність вашої ПІБ у списку виборців і видасть бюлетень в обмін на підпис на контрольному талоні. Заповнити його потрібно особисто в кабінці для таємного голосування, після чого опустити у виборчу скриньку.

Зверніть увагу: в бюлетені потрібно поставити позначку «плюс» або «галочку» навпроти прізвища кандидата, якого ви підтримуєте.

Оцінка не повинна бути малюнком або який-небудь написом, заштрихований квадрат теж може трактуватися як малюнок — і ваш бюлетень визнають зіпсованим. Тому краще не ризикувати.

Якщо виборець помилився і поставили позначку не за того кандидата, він має право звернутися до членів комісії з проханням надати йому новий бюлетень. Але так можна зробити лише один раз, і лише в обмін на зіпсований.

Як проголосувати після 20:00

За законом, на виборчу дільницю можна потрапити не пізніше, ніж за 5 хвилин до закриття — тобто, до 19:55.

Однак 21 квітня, крім виборів, в Україні відзначається велике релігійне свято — Вербна неділя, або Вхід Господній в Єрусалим. І голова ЦВК Тетяна Сліпачук розповіла, як вчинити тим, хто прийде голосувати в останній момент.

«Виборці, які на 20 годину прийшли до дільниці для голосування, мають право проголосувати. Для цього один з членів комісії о 20 годині підходить до входу та запрошує всіх виборців, які ще не проголосували, зайти у приміщення та зачиняє двері», — пояснила вона.

Сліпачук додала, що в такому випадку виборець може перебувати на дільниці лише дуже обмежений час: щоб отримати бюлетень і проголосувати.

Прогнози на другий тур виборів

Опитування соціологічної групи «Рейтинг», який проводився 12-16 квітня, показав, що Зеленського у другому турі готові підтримати 51,8% респондентів. За Порошенка планують проголосувати 19% виборців.

На думку букмекерів, Зеленський переможе з великим відривом. Станом на 19 квітня коефіцієнт на перемогу Порошенка в букмекерській конторі Parimatch становив 4,50, а шанси Зеленського розцінювалися істотно вище — 1,20.

Нагадаємо, як пройшли передвиборні дебати Порошенко і Зеленського на стадіоні в Києві.

Як повідомляв Hyser, Зеленський розповів про свої плани щодо зміни країни.

Також Hyser писав про те, скільки грошей кандидати витратили на другий тур виборів.